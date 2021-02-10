OnePlus 9 действительно переводят на ColorOS

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Сближение Oppo и OnePlus продолжается

До недавнего времени смартфоны OnePlus поставлялись с двумя разными оболочками на базе Android. Так, в Китае они были доступны с HydrogenOS, а во всем остальном мире — с OxygenOS. Но, начиная с линейки OnePlus 9 телефоны компании теперь будут продаваться на внутреннем рынке с Color OS.

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И это не слухи, а абсолютно официальная информация. Сообщил об этом на своей странице в Weibo глава компании Пит Лау. При этом он заверил, что смартфоны с оболочкой HydrogenOS не лишаются поддержки, но обновлять их до ColorOS не планируют.

Напомним, что ColorOS — это фирменная прошивка Oppo, которую компания ставит на свои смартфоны. На заре своего появления, суббренд Realme также устанавливал ее на свои модели, но затем предпочтение было отдано надстройке realme UI. Если молодой стартап в итоге перешел на собственную оболочку, то OnePlus, напротив, отказывается от фирменной прошивки в пользу творения от Oppo.

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О причинах такого шага ничего сказано не было. Но абсолютно очевидно, что это происходит в рамках новой политики компании, направленной на сближение с Oppo. На глобальном рынке смартфоны OnePlus и дальше будут доступны с OxygenOS, но как долго сохранится такое положение дел, неизвестно.

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Источник: mydrivers