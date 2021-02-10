OnePlus 9, OnePlus 9 Pro и OnePlus Watch представили в Китае: цена

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На китайском рынке флагманы серии OnePlus 9 существенно дешевле, чем их глобальные вариации

Вчера состоялась глобальная премьера флагманов линейки OnePlus 9, а сегодня компания устроила релиз OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro на домашнем рынке. И эта презентация нам интересна, прежде всего, в части ценообразования. Не стало открытием, что компания проявила лояльность к своим фанатам в Китае. Разбег цен ощутимый.

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Так, в Китае за OnePlus 9 в базовой версии с 8/128 Гб памяти просят $583, тогда как в Европе за нее придется отдать 699 евро или $827. Модификация с 12/256 Гб оценена в $660, а европейским пользователям ее предлагают за 799 евро или $945. На внутреннем рынке OnePlus 9 Pro будет доступен в трех версиях с 8/128 Гб, 8/256 Гб и 12/256 Гб по цене $767, $843 и $920. В Европе младшая и старшая вариации доступны за 899 евро и 999 евро.

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По части железа китайские OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro не отличаются от моделей для глобального рынка. А вот по части программного обеспечения произошло серьезное изменение. Новинки будут предлагаться в Китае с предустановленной оболочкой ColorOS 11 на базе Android 11.

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Поддержка устройств с HydrogenOS прекращена не будет, но компания планирует и старые модели перевести на ColorOS 11. В частности, фирменную оболочку от Oppo получат OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro, а также OnePlus 8, OnePlus 8 Pro и OnePlus 8T.

Представила в Китае компания и OnePlus Watch, которые получили поддержку 110 тренировок, 1,39-дюймовый AMOLED-экран, корпус из нержавеющей стали, защиту IP68 и датчик измерения уровня кислорода в крови. Автономность умных часов на одном заряде составит до 14 дней и посредством них можно измерять пульс, отслеживать состояние сна, управлять музыкой и OnePlus TV. Есть поддержка быстрой зарядки и 20 минут достаточно, чтобы OnePlus Watch проработали неделю. В Европе смарт-часы предлагают по цене 159 евро, а в Китае их ценник составил $153.

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Источник: mydrivers, mydrivers