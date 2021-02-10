OnePlus 9R: OnePlus 8T, дубль два. Удачный?

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OnePlus 9R — самый младший и доступный флагман компании в этом сезоне. С ним пользователь получает такие фишки как OxygenOS, быстрая зарядка, хороший дисплей и приличная производительность. И вроде бы производитель не стал задирать цену за мнимый «престиж». Так ли все хорошо с OnePlus 9R, и много ли потеряли пользователи, где нет этой модели в продаже — расскажем в нашем обзоре.

Пожалуй, все же главное достоинство новинки в том, что производитель не стал присваивать ей ни одного громкого лозунга, а просто сделал качественный смартфон. В OnePlus 9R не стали экспериментировать с дизайном и выпустили аппарат, который не шокирует внешним видом на старте, вписывается в общий дизайн-код флагманов нынешнего сезона и такой экстерьер не надоест даже через пару лет. Все выдержанно, спокойно и добротно.

Если посмотреть на лицевую панель, то там нас встречает дисплей практически такой же как у OnePlus 8T. К счастью, экран у прошлогоднего флагмана был хорош, и он по-прежнему актуален и сегодня. Естественная цветопередача, высокая контрастность, отличная яркость, 120 Гц и HDR10+ — все по-взрослому.

В плане производительности к OnePlus 9R претензий нет. Хотя с технической и имиджевой точки зрения — здесь «железо» не самый топ. Тут предпочли усиленную версию прошлогоднего Snapdragon 865 и от этого смартфон только выиграл. Ведь здесь не нужно было решать проблему с перегревом, которая несколько подкосила общее впечатление о Snapdragon 888. Главное, что вам нужно знать — по чистой мощи к OnePlus 9R нет никаких вопросов. Любые приложения и игры на нем работают с максимальными графическими настройками.

В OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro установили некий новый стандарт по качеству камер во флагманах компании. Для этого даже шильдик престижной компании наклеили. В случае же с OnePlus 9R «давить» на имидж не стали. Он имеет ту же настройку камеры, что и OnePlus 8T, включая датчик Sony IMX586.

Он работает в паре с шириком на 16 Мп и сенсорами на 5 Мп и 2 Мп для макросъемки и анализа глубины. Последние два сенсора можно считать сомнительными уловками «множить камеры», которые неуместно смотрятся во флагманах. Но OnePlus 9R все же результат компромисса и удешевления, поэтому все объяснимо.

Камера смартфона определенно не лучшая в своем классе с «детской болезнью» смартфонов OnePlus — низкий динамический диапазон. А еще и детализация в ряде случаев хромает. С другой стороны, тут нет никаких «лишних» мегапикселей, никаких яростных «разукрашиваний» фото — честные хорошие кадры.

Но, как и в случае с OnePlus 8T, камера не очень хорошо отрабатывает при плохом освещении — фото получаются смазанными, вы теряете много деталей в тенях, и есть видимый шум по краям. Именно камера стала ключевым упрощением и слабым местом новинки.

В чем смысл появления OnePlus 9R, когда у компании есть OnePlus 8T, который не потерял актуальности как в плане производительности, так и в плане дизайна, загадка. Всё, что может предложить OnePlus 9R, так это новый блок камер и чуть более мощный процессор. Как в случае с характеристиками, нет ничего нового и в плане ПО — смартфон не обладает уникальными фишками, а крупные обновления будут приходить столько же, сколько и для 8T, за исключением патчей безопасности, которые будут выходить для 9R на шесть месяцев дольше.

Однако, нельзя сказать, что смартфон является полностью провальным. Он всё ещё обладает достойными современными характеристиками, которые соответствуют его классу, так что, если вам нужно устройство с дисплеем AMOLED 120 Гц, хорошим ПО, быстрой зарядкой и уверенной производительностью — к OnePlus 9R можно присмотреться.