OnePlus Buds 3 с двойными динамиками и ANC от $63 – будущий хит и конкурент Nothing Ear 2

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НОВИНКА ОТ ONEPLUS

Вместе со смартфоном Ace 3 компания OnePlus анонсировала новые беспроводные наушники Buds 3 с рядом передовых фишек, позволяющих бренду повторить успех предыдущих моделей.

Главной фишкой Buds 3 есть двойные динамики 10,4 мм и 6 мм, обеспечивающие "флагманское" качество звука по словам производителя, учитывая качество звука в Buds 2 Pro - поводов не верить компании у меня нет.

Также имеется активное шумоподавление до 48 дБ, поддержка 3D пространственного звука и кодека LHDC 5.0. Наушники имеют стандарт защиты IP55, а зарядный кейс – IPX4.

Зарядный кейс новых наушников позволяет обрести автономность до 44 часов. Поддерживается быстрая зарядка.

Доступные цвета: черный и синий. Цена в Китае составляет около $63, в дальнейшем вырастет до $70. Удастся ли Buds 3 повторить коммерческий успех предыдущих моделей – увидим вскоре.

Источник – oneplus (weibo)