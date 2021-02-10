OnePlus Buds Pro предложат активный шумодав и приличную автономность
Всего 10 минут достаточно, чтобы обеспечить 10 часов работы OnePlus Buds Pro
На 22 июля назначена премьера OnePlus Nord 2 и есть вероятность, что в этот же день компания покажет OnePlus Buds Pro. В интервью изданию CNET руководитель отдела исследований и разработок OnePlus заявил о том, что беспроводные наушники предложат «адаптивное шумоподавление» с использованием 3-х микрофонов для динамической регулировки необходимого уровня шумоподавления. В частности, снижение может быть в диапазоне от 15 до 40 дБ.
Автономность работы OnePlus Buds Pro составит 38 часов при использовании зарядного чехла и при отключенном шумодаве. Стоит включить его и продолжительность работы наушников сократится до 28 часов. Не забыли предложить функцию быстрой зарядки и 10 минут достаточно, чтобы получить дополнительные 10 часов работы. Есть и беспроводная зарядка, но ее мощность составляет всего 2 Вт.
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Ожидается, что OnePlus Buds Pro намерены конкурировать с AirPods Pro и Samsung Galaxy Buds Pro, а ценник будет в районе $200. На данный момент это все, что известно о новой гарнитуре OnePlus. Ждем следующую неделю и, возможно, мы узнаем все о новинке.
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Источник: androidauthority
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