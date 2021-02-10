OnePlus Buds Pro предложат активный шумодав и приличную автономность

632

Всего 10 минут достаточно, чтобы обеспечить 10 часов работы OnePlus Buds Pro

На 22 июля назначена премьера OnePlus Nord 2 и есть вероятность, что в этот же день компания покажет OnePlus Buds Pro. В интервью изданию CNET руководитель отдела исследований и разработок OnePlus заявил о том, что беспроводные наушники предложат «адаптивное шумоподавление» с использованием 3-х микрофонов для динамической регулировки необходимого уровня шумоподавления. В частности, снижение может быть в диапазоне от 15 до 40 дБ.

Автономность работы OnePlus Buds Pro составит 38 часов при использовании зарядного чехла и при отключенном шумодаве. Стоит включить его и продолжительность работы наушников сократится до 28 часов. Не забыли предложить функцию быстрой зарядки и 10 минут достаточно, чтобы получить дополнительные 10 часов работы. Есть и беспроводная зарядка, но ее мощность составляет всего 2 Вт.

Читать также: OnePlus подробнее объяснила зачем гасит мощность OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro ﻿

Ожидается, что OnePlus Buds Pro намерены конкурировать с AirPods Pro и Samsung Galaxy Buds Pro, а ценник будет в районе $200. На данный момент это все, что известно о новой гарнитуре OnePlus. Ждем следующую неделю и, возможно, мы узнаем все о новинке.

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿ ﻿

Источник: androidauthority