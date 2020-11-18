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OnePlus добавит в OxygenOS семь новых функций, предложенных пользователями

18.11.2020 523 1

Китайская компания демонстрирует, как можно вовлекать пользователей в процесс улучшения фирменного программного обеспечения

 

Компания OnePlus в марте этого года запустила программу IDEAS, в рамках которой пользователи высказывают свои пожелания насчёт нововведений в OxygenOS. На первом этапе было собрано более 5000 идей.

 

После удачного испытания программы компания решила запустить IDEAS 2.0 в начале осени. На втором этапе было получено 7300 идей от 5427 активных пользователей сообщества. Из них выбрали семь, которые будут добавлены в следующей версии OxygenOS.

 

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Обновление принесёт счётчик FPS в режим Game Space. Для каждого приложения можно будет отдельно регулировать уровень громкости. Расширятся возможности кастомизации экрана блокировки. Будет добавлена функция беспроводной передачи данных со смартфона OnePlus на ПК и наоборот.

 

OnePlus добавит в OxygenOS семь новых функций, предложенных пользователями – фото 1

 

Пользователи смогут выбирать между серым и чёрным цветами в режиме Dark Mode. Будет добавлен агрессивный режим энергосбережения Power Diet, который позволит сохранить заряд аккумулятора путём блокировки большинства приложений. Наконец, последним нововведением в OxygenOS станет возможность делать скриншот части экрана.

 

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При этом OnePlus отказалась от нескольких интересных идей. Например, компания не будет добавлять индикатор уведомлений вокруг врезанной в дисплей камеры, как в семействе OnePlus 8. Не появятся анимации при подключении наушников, режим работы с ПК, собственный аналог «звонилки» от Google, счётчик уведомлений на иконках приложений и пр.

 

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Источник: XDA Developers

OnePlus OxygenOS
Автор: Панасовский Максим Дата публикации: 18.11.2020

Комментарии

GLEGER X 0
Самое отстойное ПО .КОСЯК НА КОСЯКЕ Oxygen 11
18.11.2020 11:48

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OnePlus добавит в OxygenOS семь новых функций, предложенных пользователями