OnePlus добавит в OxygenOS семь новых функций, предложенных пользователями

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Китайская компания демонстрирует, как можно вовлекать пользователей в процесс улучшения фирменного программного обеспечения

Компания OnePlus в марте этого года запустила программу IDEAS, в рамках которой пользователи высказывают свои пожелания насчёт нововведений в OxygenOS. На первом этапе было собрано более 5000 идей.

После удачного испытания программы компания решила запустить IDEAS 2.0 в начале осени. На втором этапе было получено 7300 идей от 5427 активных пользователей сообщества. Из них выбрали семь, которые будут добавлены в следующей версии OxygenOS.

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Обновление принесёт счётчик FPS в режим Game Space. Для каждого приложения можно будет отдельно регулировать уровень громкости. Расширятся возможности кастомизации экрана блокировки. Будет добавлена функция беспроводной передачи данных со смартфона OnePlus на ПК и наоборот.

Пользователи смогут выбирать между серым и чёрным цветами в режиме Dark Mode. Будет добавлен агрессивный режим энергосбережения Power Diet, который позволит сохранить заряд аккумулятора путём блокировки большинства приложений. Наконец, последним нововведением в OxygenOS станет возможность делать скриншот части экрана.

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При этом OnePlus отказалась от нескольких интересных идей. Например, компания не будет добавлять индикатор уведомлений вокруг врезанной в дисплей камеры, как в семействе OnePlus 8. Не появятся анимации при подключении наушников, режим работы с ПК, собственный аналог «звонилки» от Google, счётчик уведомлений на иконках приложений и пр.

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Источник: XDA Developers