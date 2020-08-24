OnePlus готовит целую россыпь доступных смартфонов

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Snapdragon 690, Snapdragon 460 и теперь Snapdragon 662/665 — такие чипы получат новинки OnePlus

Флагманы год от года растут в цене. Причин для этого можно найти множество, поэтому на рынке наблюдается отток покупателей в бюджетный и среднего уровня сегменты. Люди начали более рационально подходить к покупке устройств, и производители электроники это хорошо понимают. Желанием закрепиться в доступных сегментах и сделать свои устройства более массовыми объясняется выход OnePlus Nord.

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Но только выпуском одного «бюджетного» смартфона компания не ограничится. Уже в сети бродят слухи, что линейка OnePlus Nord в будущем пополнится новинками, которые будут обладать чипами Snapdragon 690 и Snapdragon 460. А сегодня пришло известие, что уже в конце сентября на рынок выйдет смартфон OnePlus, в основу которого ляжет аппаратная платформа Snapdragon 662/665 и ценник на смартфон установят ниже отметки $267.

OnePlus Nord

Причем свой аппарат на базе Snapdragon 662 в начале следующего месяца выпустит и компания Oppo. Судя по тому, что автор посчитал необходимым упомянуть об устройстве Oppo, рискнем предположить, что оно будет по своим характеристикам созвучно с новинкой от OnePlus.

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Больше никаких подробностей о новинке OnePlus источник не приводит. Напомним, что ранее в сети появлялась информация, что компания готовит два смартфона с кодовыми именами «Billie 1» и «Billie 2», а также получила сертификат на 18-ваттное зарядное устройство. А еще осенью стоит ждать премьеру OnePlus 8T и OnePlus 8T Pro, где нарастят мощность быстрой зарядки, а также выкатят новую версию фирменной оболочки OxygenOS 11.

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Источник: twitter