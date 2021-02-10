OnePlus Nord 2 оденут в красный

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OnePlus Nord 2 появится в лимитированном исполнении в красном цвете

Через пару дней состоится премьера OnePlus Nord 2. О смартфоне известно практически все и презентация сведется к формальному сравнению официальной информации с инсайдерской. Но все же известному сетевому информатору Эвану Блаcсу удалось раскрыть подробности о новинке, неизвестные ранее.

Так, ранее предполагалось, что OnePlus Nord 2 предложит две расцветки: серую и голубую. Но, судя по последнему рендеру от сетевого информатора, в палитре цветов найдется место яркой красной расцветке. Правда, вряд ли смартфон в таком исполнении можно будет свободно приобрести. Скорее всего, красный OnePlus Nord 2 выйдет лимитированной партией. Так это или нет, узнаем 22 июля, когда состоится премьера смартфона.

О OnePlus Nord 2 известно, что его укомплектовали чипом Dimensity 1200-AI, 8 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 128 Гб, аккумуляторной батареей емкостью 4500 мАч и быстрой зарядкой на 65 Вт. Основная камера получила набор из трех датчиков: 50 Мп + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп (монохромная).

Поставляться OnePlus Nord 2 будет с фирменной оболочкой OxygenOS 11.3, обладающей единой кодовой базой с ColorOS. С учетом новой политики поддержки, эта модель должна получить два крупных обновления Android и три года на нее будут приходить патчи безопасности.

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Источник: phonearena