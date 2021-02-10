OnePlus Nord 2 уже скоро. Промо-кампания стартовала

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Компания начинает тизерить предстоящий выход OnePlus Nord 2

Не так давно был представлен OnePlus Nord CE 5G, который стал еще одной версией первого среднебюджетника серии Nord. Но уже через две недели компания должна представить полноценного преемника OnePlus Nord. Если верить инсайдерам, то премьера OnePlus Nord состоится 24 июля и велика вероятность, что эта информация верна.

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Сегодня OnePlus начала промо-кампанию, посвященную предстоящему выходу Nord 2. На своих страницах в социальных сетях компания выложила ролики, как предзнаменование того, что OnePlus Nord 2 идет. Кроме того, в сеть слили плакат, который подтверждает, что впервые за свою историю OnePlus предложит смартфон с чипом MediaTek. Право оказаться под капотом новинки получил Dimensity 1200.

Напомним, что Dimensity 1200 создан с применением 6-нанометрового техпроцесса, предлагает три кластера ядер, где один вмещает энергоэффективные ядра Cortex-A55, а два других — Cortex-A78. Тесты производительности показывают, что в плане производительности этот чип стоит на одной ступени с Snapdragon 870.

По предварительным данным, OnePlus Nord 2 предложит аккумулятор на 4500 мАч, OLED-дисплей диагональю 6,43 дюйма и частотой обновления 90 Гц, быструю зарядку мощностью 65 Вт и три датчика в основной камере 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Просить за смартфон могут в районе $350-400.

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Источник: twitter, xda developers