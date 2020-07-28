OnePlus Nord испытали ножом, огнем и смогли согнуть

Зак Нильсен, автор YouTube-канал JerryRigEverything, известен своими тестами на прочность гаджетов. На днях он провел разрушительный тест OnePlus Nord и показал чехол, созданный в сотрудничестве с ним, который имитирует «внутренности» смартфона. Давайте посмотрим, что стало с новинкой, когда Зак приложил к ней свои руки и фирменный набор инструментов.

Тест на прочность

Избавившись от пленок, защищающих корпус смартфона, и примерив фирменный чехол, блогер приступил к первому тесту. Взяв в руки стик, он испытал стекло смартфона на устойчивость царапинам. Первые видимые повреждения появились при воздействии инструмента с 6 степенью твердости по шкале Мооса.

Что касается корпуса, то тут ему удалось найти пути удешевления конечной стоимости OnePlus Nord. Смартфон получил рамку из пластика и это обстоятельство сыграет с ним злую шутку на завершающем этапе теста. Она не смогла противостоять грубой силе рук блогера, погнулась и дала трещину. В довершении вышел из строя и OLED-дисплей.

Зато экран смартфона с честью выдержал нагрев открытым огнем, который не оставил на нем видимых следов повреждения пикселей. С лучшей стороны показал себя и дисплейный сканер отпечатков пальцев, который работал шустро и корректно даже после повреждения острым предметом области с его расположением.

Источник: YouTube

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