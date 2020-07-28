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OnePlus Nord испытали ножом, огнем и смогли согнуть

28.07.2020 245 3

Зак Нильсен, автор YouTube-канал JerryRigEverything, известен своими тестами на прочность гаджетов. На днях он провел разрушительный тест OnePlus Nord и показал чехол, созданный в сотрудничестве с ним, который имитирует «внутренности» смартфона. Давайте посмотрим, что стало с новинкой, когда Зак приложил к ней свои руки и фирменный набор инструментов. 

 

OnePlus Nord испытали ножом, огнем и смогли согнуть – фото 1

 

Тест на прочность

 

Избавившись от пленок, защищающих корпус смартфона, и примерив фирменный чехол, блогер приступил к первому тесту. Взяв в руки стик, он испытал стекло смартфона на устойчивость царапинам. Первые видимые повреждения появились при воздействии инструмента с 6 степенью твердости по шкале Мооса.   

 

Что касается корпуса, то тут ему удалось найти пути удешевления конечной стоимости OnePlus Nord. Смартфон получил рамку из пластика и это обстоятельство сыграет с ним злую шутку на завершающем этапе теста. Она не смогла противостоять грубой силе рук блогера, погнулась и дала трещину. В довершении вышел из строя и OLED-дисплей. 

 

Зато экран смартфона с честью выдержал нагрев открытым огнем, который не оставил на нем видимых следов повреждения пикселей. С лучшей стороны показал себя и дисплейный сканер отпечатков пальцев, который работал шустро и корректно даже после повреждения острым предметом области с его расположением. 

 


Источник: YouTube

 

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Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 28.07.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Санька 0
Телефон с матрицей 1/2" должен быть неинтересен в этом ценовом сегменте.
28.07.2020 12:43
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Максим 0
Пернул ни о чем санька. впрочем, как всегда. редко пишет, но глупость — регулярно
28.07.2020 12:49
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Артём 0
С другой стороны, надо же было на чем-то экономить.
28.07.2020 12:34
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OnePlus Nord испытали ножом, огнем и смогли согнуть