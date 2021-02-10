OnePlus Nord N30 SE был замечен в базе данных бенчмарка Geekbench. Смартфон за $200?

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Бюджетник от Oneplus

В августе 2022 года OnePlus представила OnePlus Nord 20 SE 5G, оснащенный чипсетом Helio G35. В 2023 году, похоже, компания находилась в творческой паузе в сфере бюджетников. Но все же выпустила в прошлом году смартфон OnePlus Nord N30 5G, имевший стоимость до 300 долларов.

Его младшая модель, OnePlus Nord N30 SE, была замечена в базе данных бенчмарка Geekbench. Отчет показывает, что смартфон снабжен восьмиядерным процессором с конфигурацией 2 (2,20 ГГц) + 6 (2,0 ГГц) ядер. Это говорит о том, что будущий смартфон может быть оборудован процессором MediaTek Dimensity 6020 под капотом. Для ясности, данный процессор несколько мощнее даже Snapdragon 695. И так, смартфон наконец получит 5G.

Кроме этого в отчете указано, что смартфон имеет 4 ГБ оперативной памяти, старшая же модель Nord N30 5G имеет 8 ГБ оперативной памяти, и это свидетельствует о том, что версия SE будет все же дешевле. Скорее всего, смартфон будет поставляться с Android 13 на борту.

Напомним, что OnePlus Nord 30 SE 5G появился с модельным номером CPH2605 в базе данных сертификации TDRA в октябре 2023 года. Тогда говорилось, что смартфон будет иметь аккумулятор емкостью 4880 мАч и зарядку мощностью 33 Вт.

Что касается цены, MediaTek Dimensity 6020 позиционируется как достаточно доступная SoC, поэтому смартфоны с таким процессором имеют достаточно доступную цену в районе $200.

Пока других данных неизвестно, нам остается только ожидать. Данная модель может стать отличным выбором для тех, кто не хочет тратить много денег на смартфон.

Источник: mysmartprice