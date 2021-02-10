OnePlus Pad в разработке

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OnePlus представит планшет в первой половине 2022 года

В 2020 году мировой рынок планшетов продемонстрировал стремительный рост. Планшеты воскресли из мертвых благодаря пандемии, когда карантин и ограничительные мероприятия закрыли людей на самоизоляции, им потребовались небольшие мобильные устройства для развлечений, удаленного обучения и работы.

Повышенный спрос на планшеты подстегнул производителей вернуться к выпуску планшетов, а кто-то только начал осваивать новый для себя сегмент. Не так давно свой первый планшет выпустила компания Realme, а в следующем году он появится в модельном ряду еще одного бренда семьи BBK — OnePlus. Представить планшетный ПК должны в первой половине следующего года, и он точно появится на рынке Индии. О характеристиках OnePlus Pad ничего неизвестно.

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Сейчас компания готовится к выпуску OnePlus 10 и OnePlus 10 Pro, который может состояться уже в январе следующего года. По слухам, сначала флагманы дебютируют в Китае, а весной доберутся до глобального рынка. Смартфоны точно получат AMOLED-дисплеи, платформу Snapdragon 8 Gen 1, минимум 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, операционную систему Android 12 с оболочкой OxygenOS 12, а также проводную быструю зарядку мощностью 65 Вт или 125 Вт.

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Источник: 91mobiles