OnePlus рассказала, какими фишками обладает камера OnePlus 10 Pro

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Как OnePlus прокачала с Hasselblad камеру

Неожиданно компания вывела из тени OnePlus 10 Pro. Кто-то связывает это с тем, что сеть заполонили слухи и утечки, которые практически не оставляют белых пятен в характеристиках флагмана. Сходить с ума от восторга на презентации эксперты и пользователи уже точно не будут. Вместо того чтобы делать вид, что всех этих сливов информации не существует, компания принялась сама раскрывать подробности о OnePlus 10 Pro.

На этот раз она решила остановиться на камере, поведав, что как они год усердно работали над камерой OnePlus 10 Pro вместе со специалистами Hasselblad. Точно известно, что нас ждет трио датчиков 48 Мп + 50 Мп + 8 Мп. Где должны быть видны усилия профи Hasselblad так это в технологии OnePlus Billion Color Solution. Ее прокачали, увеличив палитру цветов на 25% по шкале DCI-P3 и в сравнении с предшественником новый флагман сможет отображать больше оттенков, количество которых увеличили в 64 раза.

Все три задние камеры OnePlus 10 Pro поддерживают 10-битный цвет и заявлена поддержка Hasselblad Pro второго поколения, а это означает, что можно делать фоточки в 12-битном RAW и бонусом к этому режиму идет расширенный формат RAW+. Он обеспечивает все преимущества захвата в формате RAW с элементами вычислительной фотографии смартфона. В результате получаются качественные снимки с расширенным динамическим диапазоном, минимальным количеством шумов и многим другим, что дает широкие возможности тем пользователей, которые любят редактировать свои снимки.

Акцентирует внимание компания и на том, что камера OnePlus 10 Pro получила широкоугольный сенсор с углом захвата 150 градусов и режим «рыбий глаз». Если 150 градусов перебор, тогда можно делать снимки с «более традиционным углом обзора 110 градусов» благодаря снижению дисторсии.

Режим «Кино» - еще один инструмент, который поможет любителям фотографии делать больше на смартфоне. На OnePlus 10 Pro эта функция позволяет пользователю настраивать ISO камеры, выдержку и другие параметры как во время захвата видео, так и перед запуском. Кроме того, режим Movie Mode позволяет снимать в формате LOG без предустановленного профиля изображения, предоставляя видеоредакторам чистый холст для редактирования. Согласно OnePlus, видео, снятые на OnePlus 10 Pro в формате LOG, предлагают больший динамический диапазон, больше информации в тенях и на светлых участках.

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Источник: phonearena