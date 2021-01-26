OnePlus спрятала новые режимы камеры. Они для предстоящего OnePlus 9?

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Новые функции наверняка припрятаны для будущего флагмана OnePlus 9

Как мы писали ранее, OnePlus выкатила новую прошивку для OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro. Примечательно то, что пытливые ребята из XDA-Developers нашли в APK камере новые скрытые режимы.

По сети сразу же разлетелось предположение, что новые режимы скрывают в угоду будущему флагману OnePlus 9. Мы знаем, как производители любят нас побаловать такими «фишками» на своих презентациях.

Moon Mode. Ожидается, что теперь и смартфоны OnePlus смог делать снимки луны, и применять к ним разные цветовые фильтры для красивых фото. Также будет добавлен режим для фотографий ночного неба, или, как сейчас модно говорить - астрофотографии.

Tilt-shift. Те, кто занимаются фотографией, прекрасно знают какие интересные фото можно получать, использую специальные Tilt-shift линзы. Пример фото приведем ниже.

Такие фотографии примечательны тем, что на них объекты выглядят как «миниатюры». При творческом подходе можно поучать замечательные кадры.

Сообщается что помимо этих режимов, появиться Hyperlapse (сильно ускоренный видео ряд, из множества склеенных фотографий) и знакомый многим режим Focus Peaking. Еще один режим с названием Starburst пока трудно конкретно описать, ждем некоторые примеры фотографий.﻿

Есть уверенность, что после анонса OnePlus 9 данные режимы появятся и в более ранних моделях OnePlus.

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Источник : xda-developers.com