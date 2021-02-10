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Устройства для рынка Китая блокируют за его пределами

Недавно в сети появилась новость о том, что китайские версии OnePlus 11 на территории России блокируются и не могут совершать звонки.

Сначала мы не уделяли этому внимания, но ситуация начала набирать обороты. Как только появилась информация, что и модель от Realme 10 pro+ также начала вести себя аналогично. Китайские вендоры давно пытаются разделить аппараты для родного и глобального рынка какими-либо ограничениями, но по сей день они никогда не были столь радикальными.

Заблокированные аппараты просто не подключаются к сети, и это очень серьезный шаг. Пока неизвестно о случаях, когда подобное случается на территории Украины или других стран Европы и возможно это локальная проблема наших соседей. Но все равно это тревожный колокольчик, и не исключено, что подобная практика будет применяться по всему миру.

Мы будем внимательно следить за ситуацией и сообщим вам при наличии каких-либо комментариев или объяснений со стороны компании.

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Источник: mobiltelefon