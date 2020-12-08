OnePlus уже предупреждают, когда прекратится поддержка смартфонов компании 2020 года

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OnePlus решили не гулять вокруг да около и выложили даты последних обновлений для смартфонов 2020 года выпуска.

На днях OnePlus создали специальную страницу, на которой вы можете отслеживать состояние обновлений безопасности для некоторых смартфонов бренда. На данный момент она выглядит неполной, но даже сейчас она дает нам понимание, какое будущее ждет некоторых популярных смартфонов компании.

Согласно новой странице, OnePlus 8 и OnePlus Nord будет получать свежие патчи безопасности вплоть до апреля и июля 2023 года, соответственно.

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Думается, для владельцев чуть более свежих Nord N10 и N100 это не самые приятные новости – напомним, что свежие бюджетники китайского бренда получат только два года поддержки свежих патчей безопасности. Еще более грустным является факт того, что данные устройства ждет обновление только актуального на конец 2020 года Android 11.

На OnePlus 8T обновления должны будут прилетать каждый месяц. Модели OnePlus 8 и 8 Pro, в свою очередь, будут получать обновления раз в квартал. Об устройствах OnePlus 2018 и 2019 года на данный момент нет упоминаний, но, по традиции бренда, к ним обновления должны прилетать так же ежеквартально.

Стоит отметить, что речь идет только о патчах безопасности, а не об обновлениях прошивки. Флагманы компании должны получать новые версии Android в течение двух лет, плюс компания обязуется обеспечить дополнительный год отправки патчей безопасности.

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Источник: Gizmochina



https://andro-news.com/news/novye-oneplus-nord-n10-i-nord-n100-obnovyat-tolko-do-android-11.html Новые OnePlus Nord N10 и Nord N100 обновят только до Android 11(в Адм. панель)