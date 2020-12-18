OnePlus Watch все-таки будет работать на Wear OS – это подтвердил глава OnePlus

306

Пит Лау, глава OnePlus, подтвердил, что OnePlus Watch будут по-настоящему умными часами с прошивкой на базе Wear OS.

Последний раз о часах OnePlus Watch мы слышали еще в ноябре. На тот момент появилась информация, указывающая на то, что первые часы от OnePlus станут обычным фитнес-трекером – в нем не будет полномерной функциональности Wear OS. Естественно, для фанатов эта новость стала шоком, учитывая прочные отношения OnePlus с Google.

OnePlus, наконец, решили отреагировать на слухи об отсутствии адекватной прошивки на своих долгожданных часах. Компания подтвердила, что OnePlus Watch все-таки будут настоящими умными часами – прошивка будет основана на Wear OS.

В интервью изданию Input генеральный директор OnePlus Пит Лау сказал, что компания не просто собирается взять последнюю версию Wear OS и установить ее в свои первые часы – OnePlus напрямую работают с Google над тем, чтобы сделать прошивку еще лучше.

Лау сказал: «Мы ведем активную работу с Google, чтобы попытаться улучшить связь между экосистемой Wear OS, Android TV и смартфонами на Android, чтобы создать возможность для лучшей функциональной совместимости устройств для всех экосистем».

Читать также: Выход OnePlus Watch отложен﻿

Здесь стоит отметить, что у OnePlus в линейке устройств есть и смартфоны, и беспроводные наушники, и многое другое. Так что умные часы определенно впишутся в необходимый набор для фаната бренда.

Ждем даты презентации часов. Напомним, что она пока остается неизвестной.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿





Источник: 9to5Google



https://andro-news.com/news/novyy-neplohoy-byudzhetnik-ot-samsung-galaxy-a32-stal-esche-bliz.html Новый неплохой бюджетник от Samsung Galaxy A32 стал еще ближе к выходу(в Адм. панель)