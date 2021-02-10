OnePlus запускает OxygenOS 14 с Android 14 уже 25 сентября

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OnePlus одной из первых предложит Android 14 на смартфонах

OnePlus официально назначила запуск OxygenOS 14 на Android 14. Операционная система стартует 25 сентября. Фактически это означает дату запуска Android 14 для пользователей.



По словам компании, ключевая идея OxygenOS 14 состоит в том, чтобы сделать работу пользователя инстинктивной и легкой. OnePlus добивается этого, внедряя платформу Trinity Engine в рамках OxygenOS 14. Эта платформа улучшает связь между аппаратным и программным обеспечением телефона, делая устройства OnePlus более эффективными с точки зрения энергопотребления, многозадачности и стабильной плавной производительности.



Trinity Engine содержит шесть инновационных технологий: CPU Vitalization, RAM Vitalization, ROM Vitalization, HyperBoost, HyperTouch и HyperRendering. Эти технологии обеспечивают быструю и плавную работу в различных сценариях, включая многозадачность, игры и длительное использование.



Неизвестно, какие именно смартфоны OnePlus получат обновление до Android 14, но почти наверняка это будет флагман OnePlus 11. Обозреватели наблюдают у него проблемы с тротлингом, поэтому он кажется идеальным кандидатом для тестирования как Androi 14, так и Trinity Engine.

Источник: Phone Arena