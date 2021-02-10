Обновлен iPad, однако не тот, который ждали: в Китае обновили iPad 10 - что нового?

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Аналитики обманули с обновлением

Компания Apple анонсировала обновленную версию 10 поколения iPad с поддержкой eSIM в Китае. Устройство поступит в продажу 25 октября.

Новый iPad 10 с моделью A3162 станет первым планшетом Apple в Китае с поддержкой электронной SIM-карты, поскольку даже в iPhone пока в Китае нет eSim. Хоть с опозданием, но эта разработка дошла до китая. В настоящее время единственным оператором в Китае, поддерживающим eSIM, является China Unicom. Однако пользователи смогут активировать тарифы других операторов во время поездок за границу.

Напомним, iPad 10 оснащен процессором A14 Bionic, 10,9-дюймовым дисплеем, 12-мегапиксельной основной камерой, аккумулятором на 28,6 Втч и поддержкой 5G. И не смотря на обновленный дизайн, как у старших поколений, старые болячки у него остались – прослойка между дисплеем никуда не делась, поддержки магнитов для Apple Pencil также, да еще и официальная клавиатура для этого iPad выглядит как издевательство.

Это обновление iPad в Китае дает зеленый свет технологии, которая в поднебесной до сих пор была недоступна - eSim. Теперь ждем iPhone 16 с поддержкой eSim в Китае.

Источник - macrumors