Oppo Ace, прощай. Да здравствует OnePlus Ace

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Появились первые подробности о новинке

В прошлом году OnePlus перестала скрывать «чьих кровей будет» и официально ушла под крыло Oppo. Теперь это лишь суббренд, чья команда работает в тесном контакте с инженерами материнской компании, чтобы в устройствах обеих компаний претворять все то лучшее, что есть у них. Не сложно заметить, что курс OnePlus все больше теперь направлен на создание устройств средней руки и за это отвечает семейство Nord.

Но, если верить авторитетному сетевому информатору Digital Chat Station, то в скором времени в портфолио OnePlus появится еще одна серия. И это OnePlus Ace. Те, кто знаком с модельным рядом Oppo и в целом интересуется мобильным рынком, почти наверняка вспомнят о том, что линейка с точно таким же названием когда-то существовала у Oppo. Правда, в 2020 году выход новинок в ее рамках был прекращен и вот спустя два года ее решено реанимировать, но уже под брендом OnePlus.

По данным источника, OnePlus Ace будет обладать процессором Dimensity 8100, предложит технологию быстрой зарядки мощностью 150 Вт и в тыльной камере в качестве главного будет выступать модуль Sony IMX766 на 50 Мп. Когда может состояться премьера, информации нет.

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Источник: weibo