Oppo Find Х3 засветился на тестах с Snapdragon 870

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Флагманская линейка от Oppo на подходе, и мы пытаемся дальше разбираться в устройствах серии Oppo Find Х3. Напомним, что недавняя утечка сообщила нам о наличии самого мощного Snapdragon 888 на модели Oppo Find X3 Pro. Уже тогда возник вопрос: основная модель линейки - Find X3, ﻿тоже будет на это чипе?﻿

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Кажется, сегодня есть ответ. В сети появились данные с различных тестов модели Oppo Find Х3. И хотя в некоторых пунктах меню стоит кодовое имя "kona", которое применялось к модели Snapdragon 865, ﻿в одном из приложений прямо указан процессор Snapdragon 870. Тот самый, альтернативный сублагманский процессор, который призван немного удешевить модель, но при этом оставить запас мощности.

Теперь всё становиться понятнее. Pro версия будет обладать карт-бланшем по характеристикам. Обычный же Oppo Find Х3 не будет просто копией с урезанной камерой, он может быть полноценным субфлагманом который сможет стоить реально дешевле, и при этом быть на уровне топового устройства. В приложении также говорится об оперативной памяти в 8 Гб, общей 256 Гб. Разрешение дисплея указано 2412х1080, а камера на 12,6 Мп. На телефоне был установлен Android 11.

Напомним, что Motorola Edge S с Snapdragon 870 вышла на рынок по цене в 400 долларов. Хотя мы понимаем, что цена на смартфон не зависит только от чипа, но идея Oppo кажется понятной – охватить новой линейкой флагманских устройств как можно больший ценовой сегмент рынка.

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Мы узнали еще не все подробности этой модели. Да и про младшую Oppo Find Х3 lite тоже хотелось бы узнать поподробнее. Будем держать вас в курсе всех последних утечек перед анонсом. Он ожидается в марте или апреле.

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Источник: ﻿gsmarena.com