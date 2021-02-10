Где купить дешевле?

Oppo Find Х3 засветился на тестах с Snapdragon 870

17.02.2021 253 0

Флагманская линейка от Oppo на подходе, и мы пытаемся дальше разбираться в устройствах серии Oppo Find Х3. Напомним, что недавняя утечка сообщила нам о наличии самого мощного Snapdragon 888 на модели Oppo Find X3 Pro. Уже тогда возник вопрос: основная модель линейки - Find X3, ﻿тоже будет на это чипе?﻿

 

Читать также: Oppo Find X3 Pro показан на реальных фото﻿

 

Кажется, сегодня есть ответ. В сети появились данные с различных тестов модели Oppo Find Х3. И хотя в некоторых пунктах меню стоит кодовое имя "kona", которое применялось к модели Snapdragon 865, ﻿в одном из приложений прямо указан процессор Snapdragon 870. Тот самый, альтернативный сублагманский процессор, который призван немного удешевить модель, но при этом оставить запас мощности.

 

Oppo Find Х3 засветился на тестах с Snapdragon 870 – фото 1

 

Теперь всё становиться  понятнее. Pro версия будет обладать карт-бланшем по характеристикам. Обычный же Oppo Find Х3 не будет просто копией с урезанной камерой, он может быть полноценным субфлагманом который сможет стоить реально дешевле, и при этом быть на уровне топового устройства. В приложении также говорится об оперативной памяти в 8 Гб, общей 256 Гб. Разрешение дисплея указано 2412х1080, а камера на 12,6 Мп. На телефоне был установлен Android 11.

 

 

Oppo Find Х3 засветился на тестах с Snapdragon 870 – фото 2

 

Напомним, что Motorola Edge S с Snapdragon 870 вышла на рынок по цене в 400 долларов. Хотя мы понимаем, что цена на смартфон не зависит только от чипа, но идея Oppo кажется понятной – охватить новой линейкой флагманских устройств как можно больший ценовой сегмент рынка.

 

Читать также: Oppo может предложить подвижную сеофи-камеру

 

Мы узнали еще не все подробности этой модели. Да и про младшую Oppo Find Х3 lite тоже хотелось бы узнать поподробнее. Будем держать вас в курсе всех последних утечек перед анонсом. Он ожидается в марте или апреле.

 

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

 

Источник: ﻿gsmarena.com

Oppo Find Х3
Автор: Макс Ходаковский Дата публикации: 17.02.2021

Комментарии

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Oppo Find Х3 засветился на тестах с Snapdragon 870