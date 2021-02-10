Oppo Find X3 Pro Photographer Edition с дизайном от фотоаппаратов Kodak появился в сети

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Oppo Find X3 Pro получит версию с винтажным дизайном

В марте нынешнего года был представлен Oppo Find X3 Pro, который по целому ряду моментов выглядит интересно. Наиболее любопытно производитель обыграл исполнение основной камеры и ее оснащение. И вот спустя полгода компания готовит к анонсу Oppo Find X3 Pro Photographer Edition, который станет данью уважения фотоаппаратам Kodak.

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Влияние известного фотобренда прослеживается в дизайне тыльной крышки, разделенной на две части. Меньшая — металлическая, а большая — с отделкой под кожу. А вот будет ли прослеживаться «рука» Kodak в настройке камеры Oppo Find X3 Pro Photographer Edition, информации нет. Обращает на себя отсутствие логотипа Kodak на тыльной стороне и это может говорить, что все же к настройке камеры специалисты фотобренда не причастны.

Тем более, что по слухам, основная камера осталось прежней, как у «прошки». Основной модуль на 50 Мп со светосилой f/1.8 и в помощь ему дан сверхширокоугольный датчик с аналогичным разрешением и диафрагмой f/2.2. Две другие камеры — телеобъектив на 13 Мп с 2-кратным оптическим зумом и 3 Мп камера для макросъемки. Для селфи имеется модуль на 32 Мп.

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Oppo Find X3 Pro Photographer Edition предложит LTPO AMOLED-дисплей диагональю 6,7 дюйма и разрешением QuadHD+, чипсет Snapdragon 888, до 16 Гб оперативки и до 512 Гб постоянной памяти. Емкость батарейки составит 4500 мАч, предложат быструю проводную зарядку на 65 Вт и беспроводную мощностью 30 Вт. В арсенале смартфона будут стереодинамики, дисплейный сканер отпечатков пальцев и защита по классу IP68.

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Источник: gizmochina