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Oppo Find X6 Pro занял первое место в рейтинге DxOMark

12.04.2023 69 0

Oppo Find X6 Pro заслуженно стал лидером рейтинга

Рейтинг DxOMark хотя подвергался критике за необъективные оценки некоторых смартфонов все равно остается достаточно показательным тестом. И вот вчера в рейтинге сменился лидер, им стал фотофлагман от концерна BBK Oppo Find X6 Pro. С пьедестала он сверг представителя от Huawei Honor Magic5 Pro.

 

oppo_find_x6_pro

 

Но не надо забывать, что еще два топовых камерофона не протестированы - Huawei P60 Pro и неанонсированный Xiaomi 13 Ultra. Они имеют все шансы побороться за пальму первенства.

 

В рейтинге DxOMark смартфонам выставляют много оценок по разным сценариям съемки и Oppo Find X6 Pro получил высокий балл за Боке, фото и видео при недостаточном освещении и одиночное и групповое портреты. Это основные сценарии, которые мы используем в жизни, и этот аппарат действительно самый лучший именно в повседневном использовании.

 

dxomark

 

Из минусов тестеры заметили иногда перенасыщенный цвет кожи и отсутствие HDR превью. С более подробными характеристиками камер и устройства в целом можно ознакомиться в нашей статье по ссылке . А изучать оценки и результаты тестов можно на сайте DxOMark .

 

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Источник: dxomark

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 12.04.2023

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Oppo Find X6 Pro занял первое место в рейтинге DxOMark