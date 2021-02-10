Oppo показала первые образцы фотографий камеры Find X7 Ultra: впечатляющие детали и цвета

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2024 год – год мобильной фотографии.

Oppo представит серию Find X7 8 января, и мы с нетерпением ждем первого Ultra-телефона в линейке X. Компания пообещала, что это будет флагман с мощными возможностями камеры, и теперь у нас есть первые образцы с одной из его телефотокамер.

Для фотосъемки Find X7 предлагает тройную камеру, а в Find X7 Ultra имеет четверную камеру на задней панели. Ванильная модель оснащена 50-мегапиксельным основным сенсором LYT-808 с поддержкой OIS (оптическая стабилизация изображения), работающим в паре с 50-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом Samsung JN1 и 64-мегапиксельным перископным телеобъективом O3 кратным оптическим зумом.

Find X7 Ultra – это первый в истории смартфон с 1-дюймовой 50-мегапиксельной камерой Sony LYT-900 в качестве основного сенсора. Это также первый в мире смартфон с двойным перископным телеобъективом: 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX890 с 3-кратным оптическим зумом и 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX858 с 6-кратным оптическим зумом. Наконец модель Ultra имеет 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив Sony LYT-600. Ожидается, что вся серия Find X7 будет иметь 32-мегапиксельный сенсор на передней панели для селфи и видеозвонков.

Бренд опубликовал на Weibo четыре изображения, снятые в портретном режиме на Find X7 Ultra﻿, и на снимках видны естественные цвета, четкие детали и поразительное размытие фона.

Oppo планирует представить серию Find X7 8 января 2024 года. Недавняя утечка утверждала, что стартовая цена Find X7 составит 3 999 юаней (примерно 465 долларов США) за версию с 12 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ постоянной памяти.

Источник: sparrowsnews