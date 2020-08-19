Oppo представила перископ для 5,2х зума

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Новации с оптическим зумом от Oppo

Актуальный флагман — это всегда камерофон. Это хорошо понимают смартфоностроители, поэтому пытаются заманить пользователей количеством камер и мегапикселей. А в последнее время еще и показателями зума. В свое время Oppo была среди тех компаний, кто понял, что за съемкой с приближением будущее и на MWC 2017 представила технологию 5X Precision Optical Zoom, которая позволяет реализовать 5-кратное оптическое увеличение в камере смартфона без применения большого объектива.

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Oppo продолжает работать в этом направлении и представила камеру-перископ нового поколения. На данном этапе это лишь отдельный датчик, но компания обещает, что смартфоны с ним будут представлены в ближайшее время. Его разрешение составило 32-мегапикселя и реализована технология Quad Bayer. Камера получила семиэлементный объектив с возможность регулировать фокусное расстояние от 85 мм до 135 мм, что позволит добиться приближения от 3,3х до 5,2х (280 мм).

Можно подключить софт, который поможет реализовать 11-кратный гибридный зум. При максимальном увеличении диафрагма изменяемая от f/3.3 до f/4.4. Также компания заявляет о наличии 16-битного высокочастотного драйвера, зоной ответственности которого станет работа автофокуса и оптического стабилизатора.

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Предполагается, что первым камеру-перископ нового поколения получит смартфон семейства Reno. Также есть вероятность, что еще одной фичей устройства станет технология быстрой зарядки на 125 Вт.

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Источник: oppo