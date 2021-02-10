Oppo Reno 11F 5G: предстоящая замена Redmi Note 13 и Realme Note?

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Новый бюджетник

Вскоре семейство смартфонов Oppo Reno11 пополнится новой бюджетной моделью – Reno11F 5G. Об этом свидетельствует детальная утечка информации с основными характеристиками и изображениями устройства.

Согласно информации, Reno11F 5G получит 6,7-дюймовый дисплей AMOLED с Full HD+ разрешением и частотой обновления 120 Гц. Также будет 32-мегапиксельная передняя камера и сканер отпечатков под экраном.

На задней панели разместятся основная 64-Мп камера на сенсоре OV64B, 8-Мп ультраширокоугольная на IMX355 и 2-Мп макрокамера. Смартфон будет работать на ColorOS 14, построенном на ОС Android 14.

Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC на 67 Вт обеспечит длительную работу. Также смартфон получит степень защиты IP65. Процессор – Dimensity 7050, указывающий на ценовой сегмент устройства – бюджетный.

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Oppo Reno11F 5G будет доступен в зеленом, розовом и синем цветах. Релиз намечен на 24 февраля в Малайзии. Информации о цене пока нет – но от этого будет зависеть успех модели. Если цена будет ниже 200$ – будут брать.

Источник - gizmochina