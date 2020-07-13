OPPO решила всех переиграть: компания готовится к презентации зарядного устройства на 125W «очень скоро» ﻿

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К сожалению, время идет, а по-настоящему емких аккумуляторов все и нет. Уже несколько лет в сети ходят разговоры о графеновых батарейках, но их выходу постоянно что-то мешает. Вот и приходится производителям «выпрыгивать из штанов», чтобы придумать, как облегчить жизнь покупателям. Быстрая зарядка – самый простой компромисс. Но и к этому варианту есть вопросы: не хочется перегреть аккумулятор, не хочется добиться его быстрой деградации. Но компании все равно пытаются усидеть на всех стульях.





На поприще быстрой зарядки преуспели китайские компании. Особенно запомнились Xiaomi, уже год как тизерящие свою невероятную зарядку на 100 Ватт. Но, похоже, благодаря ее нерасторопности, компании не получится собрать все лавры. Один из главных конкурентов Xiaomi, OPPO, нацелился переиграть и уничтожить своего оппонента. Совсем скоро производитель планирует представить зарядное устройство аж на 125 Ватт!





Забавно, что OPPO уже имеет самую быструю технологию зарядки, доступную на рынке. Зарядка SuperVOOC 2.0 может похвастаться мощностью 65 Вт, а блочок уже идет в коробке смартфона OPPO Reno Ace. Тем не менее, судя по всему, OPPO собирается почти вдвое увеличить эту мощность.

Интересно, что технология зарядки от Xiaomi могла зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч всего за 17 минут. Какие результаты может достичь OPPO, можно только представить. Но открытым остается вопрос, как OPPO сможет обезопасить аккумулятор устройства, ведь у Xiaomi не вводили новый стандарт зарядки не просто так – компания признавала, что такое решение будет очень быстро убивать батарейку устройства.

Совсем скоро, а именно 15 июля, мы узнаем, что готовит нам OPPO. Если же все пойдет по плану, то уже через неделю нас ждет презентация, возможно, самой быстрой зарядки. Ждем и надеемся на то, что китайской компании все получится.

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Источник: Gizmochina.com