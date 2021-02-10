OPPO создает ИИ-помощника на основе AndesGPT

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Сейчас помощник OPPO хорошо владеет только китайским

OPPO объявила о своих планах запустить помощника с искусственным интеллектом на базе AndesGPT, который в скором времени будет доступен для широкого тестирования.

Улучшенный ИИ-помощник получит возможности больших моделей ИИ и продемонстрирует продвинутое понимание семантики в диалогах. Он сможет умело создавать контент на основе введенных пользователем данных и усовершенствовать свои навыки с посощью обучения.

Большая языковая модель ИИ AndesGPT была создана командой OPPO Andes Intelligent Cloud с использованием облачной гибридной архитектуры. OPPO начала работу два года назад, сосредоточившись на разработке языковой модели, ее обучении и практическом применении.

Чтобы усилить AndesGPT, OPPO интегрировала непрерывное обучение разговорному китайскому языку, точную настройку команд, усиление обратной связи с людьми и улучшение знаний в модель обучения OBERT. Благодаря такому подходу в июне этого года модель заняла пятое место в рейтинге C-Eval.

Пока неизвестно, будет ли ИИ от OPPO так же хорошо владеть другими языками и появится ли помощник на мировом рынке, но, очевидно, на это нужно время.

Источник: SparrowsNews