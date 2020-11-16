Oppo вслед за LG готовы представить смартфон с растягивающимся дисплеем

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Китайцы активно следят за корейцами – Oppo собирается показать свой вариант смартфона с тянущимся экраном.

Ежегодная презентация Oppo под названием INNO DAY обычно проходит довольно успешно. В этом году китайский производитель по привычке должен показать новые технологии.

Мероприятие должно пройти уже завтра, 17 ноября, и компания продолжает подогревать интерес публики к своей презентации. Например, свежий постер, выпущенный Oppo, намекает на появление концептуального устройство с увеличивающимся дисплеем.

Изображение было размещено в аккаунте производителя в китайской соцсети Weibo. В посте была оставлена следующая подпись: «Большой экран? Маленький экран? Бесконечный экран? В будущем ваше мобильное устройство может изменять размер экрана по вашему желанию».

Рекламный плакат показывает схематичное изображение смартфона с изогнутым экраном, который можно удлинить или спрятать внутрь корпуса, чтобы изменить его диагональ.

Благодаря этому новому устройству, Oppo присоединится к растущему списку других производителей, работающих над выпуском в массы смартфона с тянущимся дисплеем. Напомним, что к таким компаниям относятся TCL, которые в начале этого года демонстрировали похожий смартфон с «выкатывающимся» из корпуса дисплеем.

Также сверкает на этом поприще LG, запатентовавшая смартфон с увеличивающимся дисплеем еще в 2019 году. По слухам, уже в начале в следующего года корейская компания планирует запустить смартфон с названием LG Rollable в рамках своего проекта Explorer.

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Источник: Sparrows News



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