Опубликовали характеристики Samsung Galaxy F52

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Samsung Galaxy F52 предложит большой дисплей, емкую батарейку и пять камер

Уже в самое ближайшее время модельный ряд смартфонов Samsung пополнится новинкой. Компания готовит к анонсу среднего класса Galaxy F52, и информация о нем была найдена на просторах китайского сертификационного ведомства TENAA.

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Данные регулятора говорят о том, что построен Galaxy F52 будет на базе неизвестной модели восьмиядерного чипа с тактовой частотой 2,4 ГГц. Что это за процессор, ясности нет, но говорится о том, что он предложит поддержку сетей 5G. Смартфон получит 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, аккумулятор емкостью 4350 мАч с быстрой зарядкой мощностью 25 Вт.

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Габариты корпуса Galaxy F52 составили 164,63х76,3х8,7 мм при весе 199 грамм и переднюю панель занимает 6,57-дюймовый экран разрешением 2408х1082 пикселей. Регулятор указывает на то, что это TFT-матрица, а это означает, что сканер отпечатков пальцев должен быть на боковой грани. Естественно, при условии, что не допущена ошибка в параметрах новинки.

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Сказано также, что поставляться Galaxy F52 будет с предустановленной ОС Android 11, предложит порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников, фронталку на 16-мегапикселей и четырехкомпонентную тыльную камеру, где ключевой датчик разрешением 64-мегапикселя. Сколько могут запросить за такой набор характеристик, сведений нет.

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Источник: gizmochina