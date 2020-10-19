Опубликованы изображения Samsung Galaxy S21 Ultra

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Рендеры Samsung Galaxy S21 Ultra попали в сеть

С анонсом флагманов в 2020 году Samsung уже отстрелялась. Революции не случилось, хотя и без сюрпризов не обошлось. Теперь компания готовится к следующему сезону и, возможно, уже в январе нас ждет презентация флагманской линейки Galaxy S21. Новинки уже начали визуализировать. Вчера показали базовую версию серии, а теперь мы можем взглянуть на то, как будет выглядеть Galaxy S21 Ultra.

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В новинке видна преемственность дизайна с предшественником по части оформления передней панели. Она получит дисплей с тонкими рамками и слегка изогнутыми боковыми гранями, а также вновь встроят фронталку по центру верхней части AMOLED‑панели. Габариты корпуса составили 165,1х75,6х8,9 мм.

А вот многомодульная основная камера получит новый дизайн. Как и у предшественника, блок с датчиками изображения достаточно массивный и возвышается над тыльной панелью. Всего модулей будет четыре и дополнит их светодиодная вспышка. По слухам, главный датчик будет разрешением 108 Мп и дополнят его шириком на 16 Мп, а также парочкой сенсоров на 10 Мп каждый, где один из них должен быть зум-объектив.

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От Samsung Galaxy S21 Ultra стоит ждать дисплей диагональю 6,7 — 6,9 дюйма, минимум 128 Гб постоянной памяти, до 12 Гб оперативной памяти, чип Snapdragon 875 и Exynos 2100, а также фирменную оболочку One UI 3.0 на базе Android 11.

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Источник: phonearena