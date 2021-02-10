Последние данные о камерах Samsung Galaxy S24: Ultra все же получит 10х зум, новые поставщики датчиков для младших моделей

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Возвращение зума 10x

Серия флагманских смартфонов Samsung Galaxy S24 дебютирует уже в январе. Как сообщает корейское издание The Elec, Galaxy S24 Ultra будет оборудован основной камерой на 200 МП, сверхширокоугольной камерой на 12 МП, камерой с 10х зумом на 10 МП, камерой с 5х зумом на 50 МП и селфи-камерой на 10 МП. Так, «упраздненное» в предыдущих истоках десятикратное оптическое увеличение снова возвращается.

Похоже, что S24 Ultra все же сбережет камеру своего предшественника с 10-кратным увеличением, но обновит 10-мегапиксельную камеру с 3-кратным увеличением до 50 МП 5х, а для снимков с 3х увеличением, вероятно, будет использоваться укроп с камеры на 200 МП.

Также в отчете указано, что Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus будут иметь идентичное аппаратное обеспечение камеры, то есть основную камеру на 50 МП, сверхширокоугольную камеру на 12 МП, телеобъектив на 10 МП и камеру для селфи на 10 МП. Интересно, что модель Ultra будет поставляться с датчиками от Samsung и Sony, тогда как S24 и S24 Plus, похоже, используют аппаратное обеспечение от CammSys и Power Logics, что нетипично для устройств Samsung.

Источник: Notebookcheck