Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Последние данные о камерах Samsung Galaxy S24: Ultra все же получит 10х зум, новые поставщики датчиков для младших моделей

Последние данные о камерах Samsung Galaxy S24: Ultra все же получит 10х зум, новые поставщики датчиков для младших моделей

13.12.2023 112 0

Возвращение зума 10x

Серия флагманских смартфонов Samsung Galaxy S24 дебютирует уже в январе. Как сообщает корейское издание The Elec, Galaxy S24 Ultra будет оборудован основной камерой на 200 МП, сверхширокоугольной камерой на 12 МП, камерой с 10х зумом на 10 МП, камерой с 5х зумом на 50 МП и селфи-камерой на 10 МП. Так, «упраздненное» в предыдущих истоках десятикратное оптическое увеличение снова возвращается.

 

Samsung Galaxy S24

 

Похоже, что S24 Ultra все же сбережет камеру своего предшественника с 10-кратным увеличением, но обновит 10-мегапиксельную камеру с 3-кратным увеличением до 50 МП 5х, а для снимков с 3х увеличением, вероятно, будет использоваться укроп с камеры на 200 МП.

 

Также в отчете указано, что Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus будут иметь идентичное аппаратное обеспечение камеры, то есть основную камеру на 50 МП, сверхширокоугольную камеру на 12 МП, телеобъектив на 10 МП и камеру для селфи на 10 МП. Интересно, что модель Ultra будет поставляться с датчиками от Samsung и Sony, тогда как S24 и S24 Plus, похоже, используют аппаратное обеспечение от CammSys и Power Logics, что нетипично для устройств Samsung.

 

Источник: Notebookcheck

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 13.12.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Последние данные о камерах Samsung Galaxy S24: Ultra все же получит 10х зум, новые поставщики датчиков для младших моделей