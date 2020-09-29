От OnePlus 8T свершений по камере не ожидайте

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OnePlus 8T станет промежуточной моделью без серьезных технических обновлений

У внимательного пользователя и фаната компании возникает вопрос: «А что же такого интересного предложат в OnePlus 8T?» Есть вероятность, что после анонса новинки у многих возникнет вопрос: «А что это было?». Новый смартфон может не предложить чего-то действительно интересного и цепляющего. Просто типичный флагман наших дней с хорошим «железом». Может улучшения коснутся камеры?

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Увы, апгрейд камеры в планы компании не входит. Среди датчиков на тыльной стороне вновь будет солировать сенсор Sony IMX586 на 48-мегапикселей. Этот CMOS-датчик был представлен в июле 2018 года и за прошедшие два года сумел пройти путь от флагманов до доступных моделей. Так, его можно встретить в огромном количестве устройств, среди которых Oppo Reno4, realme X50 Pro, OnePlus 8, OnePlus Nord, Meizu 16S Pro, Asus Zenfone 6, Xiaomi Mi 9T Pro, Asus ROG Phone 2, Honor Play 4T, Huawei Nova 5z, realme 5 Pro и Redmi Note 7 Pro.

Похоже, что компания все же решила оставить на позиции главного флагмана 2020 года OnePlus 8 Pro. Именно поэтому датчик Sony IMX689 не перекочевал из этой модели в OnePlus 8T. Достаточно неуклюже выглядит попытка компании оправдать свое решение тем, что Sony IMX586 получил больше положительных отзывов от пользователей чем Sony IMX689. Есть вероятность, что все же во главу угла ставилась экономия и желание минимизировать ценник на OnePlus 8T.

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Источник: twitter