Откуда у Google Pixel 5 беспроводная зарядка, если корпус алюминиевый

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Вот как решили вопрос с зарядкой по беспроводу в Google Pixel 5 с корпусом из алюминия

Вчера состоялась премьера Google Pixel 5. Смартфон вышел немного странным, но по приятной цене и его вполне могут охотно покупать. Новинка больше про софт, чем про «железо», но все же компания попыталась начинкой угодить массовому пользователю. А заодно и пошла наперекор модным тенденциям, прислушавшись к стенаниям тех, кто устал от засилья стекла в корпусах.

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В качестве материала корпуса Google Pixel 5 избран переработанный алюминий. При этом компания как-то умудрилась предложить поддержку беспроводной зарядки. Есть и реверсивная. Естественно, у многих возникает вопрос, как удалось компании реализовать возможность заряжать Pixel 5 по беспроводу?

Компания нашла обходной путь. Оказывается, поверх алюминия есть еще один слой. Сам производитель именует этот материл биосмолой, которая по своей сути является лишь сверхтонким пластиком. Алюминий снизу придает устойчивости и прочности самой конструкции. Слой из пластика позволил сделать в алюминиевом корпусе отверстие для установки катушки для беспроводной зарядки. Катушка на ощупь не ощутима, а все благодаря прочности пластика, несмотря на то, что слой его тонкий.

Когда Google спросили, почему решено в Pixel 5 использовать алюминий, а не стекло или пластик, ответ удивил. Оказывается, это необходимо было ради того, чтобы предложить нужную толщину корпуса, внутри которого скрывается аккумулятор емкостью 4080 мАч. А еще металл позволил сделать смартфон прочным и визуально приятным, чего достичь при использовании пластика было бы сложно.

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Источник: phonearena