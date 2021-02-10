OxygenOS жива и продолжит свое развитие

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OnePlus передумала «убивать» OxygenOS

В середине прошлого года OnePlus официально объявила, что стала частью Oppo. Она обрела статус суббренда и продолжит выпускать новинки под своим брендом. Было объявлено, что слияние должно пойти на пользу обеим производителям, ведь теперь они совместными усилиями будут создавать аппаратные новинки и программное обеспечение.

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Позже компания объявила, что наступает новая веха OnePlus 2.0 и одним из направлений работы станет создание унифицированной операционной системы, а первый смартфон с ней должен был появиться в 2022 году. Но что-то пошло не так и в итоге OnePlus отказалась от этой идеи. Об этом официально объявил Пит Лау.

OxygenOS и ColorOS продолжат существовать параллельно, но кодовая база у них останется единой, чтобы обеспечить более быстрое обновление. При этом обе оболочки сохранят свои фирменные фишки и функции. В объяснение причин такого шага сослались на мнение сообщества, пользователи хотят, чтобы «каждая операционная система оставалась отделенной друг от друга со своими собственными отличительными свойствами».

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В планах выпустить OxygenOS 13. Обещано предложить уникальный дизайн, ряд эксклюзивных функций, обеспечить быструю и плавную работу. Когда состоится ее выход, Пит Лау не стал сообщать.

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Источник: forums.oneplus