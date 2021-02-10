Озвучили ценник на OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

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За фирменную оболочку придется доплатить

Через неделю OnePlus устроит презентацию новинок в Индии. В числе дебютантов называется OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, который станет одним из доступных устройств компании. Если о характеристиках новинки известно многое, то вот в плане ценообразования наблюдался пробел с утечками. И вот теперь сетевые информаторы назвали прайс на смартфон.

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Они ориентируют нас на то, что OnePlus Nord CE 2 Lite 5G появится в продаже 30 апреля. В Индии за смартфон должны запросить около 240 евро или $269. И это не самое доступное предложение с чипсетом Snapdragon 695. Например, за Realme 9 Pro просят от $240. Кстати, именно этот смартфон и стал прототипом новинки от OnePlus.

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Напомним, что OnePlus Nord CE 2 Lite 5G должен обладать 6,58-дюймовым экраном разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц, аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой. Смартфон предложит фронталку на 8-мегапикселей и основную камеру с тремя датчиками 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Работать новинка должна под управлением Android 11 с оболочкой OxygenOS 11.

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Источник: gizchina