Патент Google показывает, что Pixel могут в будущем получить желаемую фичу

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Google работает над подэкранной камерой

Тема фронтальной камеры давно вышла на первый план, и производители ищут пути, как ее обыграть, чтобы глаз пользователя не «спотыкался» о нее. Одно из очевидных и желаемых решений — отправить ее под поверхность дисплея. Интеграция селфи-модуля в экран обеспечит пользователям погружение в происходящее на нем. Кто из производителей сможет первым сделать технологию зрелой, вопрос открытый. Работает в этом направлении и Google, у которой уже есть свои наработки.

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На сайте Slashleaks появилось изображение патента, где показан смартфон Pixel с подэкранной камерой. Эскиз дает понимание, что компания работает над устройством, которое лишено вырезов или отверстий для селфи модуля, а его отправили под поверхность дисплея.

Появление патента породило разговоры, что Google активно работает над тем, чтобы предложить подэкранную камеру в Pixel 6. Особо горячие головы и вовсе утверждают, что все случится раньше и подобную фронталку получит Google Pixel 5 Pro, чей анонс прогнозируют весной следующего года.

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Но мы бы не спешили сватать подэкранную камеру Pixel 6, ни говоря уже о Pixel 5 Pro. Это лишь патент, который подтверждает, что и Google рассматривает возможность размещения фронталки под поверхностью дисплея. И подобные патенты есть и у прочих компаний, даже есть прототипы подобных устройств. Но, как показал эксперимент с ZTE Axon 20 5G до полноценной реализации такого решения еще далеко. Камере сложно выдавать качественные, детализированные, контрастные и яркие фоточки, когда ее прикрывает дисплейная матрица.

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Источник: slashleaks