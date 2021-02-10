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Павел Дуров вновь прошелся по Apple и владельцев iPhone назвал цифровыми рабами

20.05.2021 1391 3

Павел Дуров продолжает публиковать свои эпатажные и негативные отзывы об Apple и ее продуктах

Те, кто следит за новостями в мире технологий, заметили, что отношение Павла Дурова к Apple далеко от теплого. Основатель Telegram взял за привычку критиковать концерн из Купертино и отпускает в его адрес или в адрес его продуктов различные колкости. Так, ранее он заявил, что Apple обирает разработчиков, используя их как источник для получения прибыли, взимая комиссию с продаж внутри приложений, а также крайне негативно отозвался о iPhone 12 Pro, назвав его громоздким и архаичным.

 

Теперь случился очередной выпад, но теперь Павел Дурова решил апеллировать не только к Apple, но и ее поклонникам. На своем Telegram-канале он решил прокомментировать статью The Times, в которой Apple обвинили в крупномасштабной слежке и цензуре по указке Китая. По его словам, алчность взяла вверх, и компания попирает свободы пользователей.

Дальше он решился еще больше пройтись по Apple, заявив, что «она очень эффективно реализует свою бизнес-модель, основанную на продаже устаревшего оборудования по завышенной цене клиентам, заблокированным в их экосистеме».

 

Павел Дуров вновь прошелся по Apple и владельцев iPhone назвал цифровыми рабами – фото 1

 

Затем Дуров сообщил, что каждый раз как ему приходится тестировать Telegram на iOS-устройствах у него появляется ощущение, что он попадает в средневековье. По его словам, 60-Гц дисплеи iPhone не способны конкурировать с 120-Гц дисплеями современных Android-смартфонов, которые предлагают гораздо более плавную анимацию.

 

«Яблочные» аппараты Павел Дуров назвал громоздкими и, обладающими устаревшим оборудованием. Тех же, кто владеет iPhone он назвал «цифровыми рабами». Ведь им дозволено пользоваться только теми приложениями, доступ к которым разрешает Apple. Например, резервное копирование доступно только в iCloud. Поэтому он совсем не удивлен, то Коммунистическая партия Китая оценила тоталитарный подход Apple и благодаря ей «теперь имеет полный контроль над приложениями и данными всех своих граждан, которые полагаются на iPhone».

 

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Источник: telegram

Павел Дуров Apple iPhone Telegram
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.05.2021

Комментарии

Калашник Андрей 1
Ну он сказал что айфон 12 громоздкий, хотя тот же топовый Samsung не меньше. И размеры телефона это очень субъективно. Я перешёл недавно с 5" на 6.67", очень быстро привык и мне сейчас кажется, что Samsung S21 Ultra со своими 6.81" мне был бы лучше. А кто-то наоборот, не любит лопаты. Так что с ним везде согласен, кроме в теме размера телефона. Все ровно что спорить на счёт дизайна, кому то нравится Mi 11 Pro, кому то нет.
20.05.2021 11:48
Jack Black 4
Полностью с ним согласен. Давно уже говорю, что Apple говно и не стоит своих денег. Но лохов в мире много и благодаря им, они на плаву....
20.05.2021 08:35
Yunker Zorge 3
Ну нового он ничего не сказал, компания Эплл умерла, как великая компания вместе со Стивом, после его смерти это просто капиталистическая контора с отличными маркетологами и ни к чему не годными инженерами и разработчиками.
20.05.2021 07:59

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Павел Дуров вновь прошелся по Apple и владельцев iPhone назвал цифровыми рабами

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