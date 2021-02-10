Павел Дуров вновь прошелся по Apple и владельцев iPhone назвал цифровыми рабами

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Павел Дуров продолжает публиковать свои эпатажные и негативные отзывы об Apple и ее продуктах

Те, кто следит за новостями в мире технологий, заметили, что отношение Павла Дурова к Apple далеко от теплого. Основатель Telegram взял за привычку критиковать концерн из Купертино и отпускает в его адрес или в адрес его продуктов различные колкости. Так, ранее он заявил, что Apple обирает разработчиков, используя их как источник для получения прибыли, взимая комиссию с продаж внутри приложений, а также крайне негативно отозвался о iPhone 12 Pro, назвав его громоздким и архаичным.

Теперь случился очередной выпад, но теперь Павел Дурова решил апеллировать не только к Apple, но и ее поклонникам. На своем Telegram-канале он решил прокомментировать статью The Times, в которой Apple обвинили в крупномасштабной слежке и цензуре по указке Китая. По его словам, алчность взяла вверх, и компания попирает свободы пользователей.

Дальше он решился еще больше пройтись по Apple, заявив, что «она очень эффективно реализует свою бизнес-модель, основанную на продаже устаревшего оборудования по завышенной цене клиентам, заблокированным в их экосистеме».

Затем Дуров сообщил, что каждый раз как ему приходится тестировать Telegram на iOS-устройствах у него появляется ощущение, что он попадает в средневековье. По его словам, 60-Гц дисплеи iPhone не способны конкурировать с 120-Гц дисплеями современных Android-смартфонов, которые предлагают гораздо более плавную анимацию.

«Яблочные» аппараты Павел Дуров назвал громоздкими и, обладающими устаревшим оборудованием. Тех же, кто владеет iPhone он назвал «цифровыми рабами». Ведь им дозволено пользоваться только теми приложениями, доступ к которым разрешает Apple. Например, резервное копирование доступно только в iCloud. Поэтому он совсем не удивлен, то Коммунистическая партия Китая оценила тоталитарный подход Apple и благодаря ей «теперь имеет полный контроль над приложениями и данными всех своих граждан, которые полагаются на iPhone».

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Источник: telegram