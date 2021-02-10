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Первая официальная демонстрация OnePlus Open: он и OPPO Find N3 – один и тот же смартфон

03.10.2023 615 0

Мы скоро увидим ﻿﻿OnePlus Open﻿ и не увидим OnePlus Flip﻿

Накануне Пит Лау, руководитель OnePlus и OPPO, официально подтвердил, что OnePlus Open и Find N3 – это по сути один и тот же телефон. Лау утверждает, что оба бренда работали вместе, чтобы создать этот складной смартфон, оба варианта будут выпущены одновременно.

 


Затем Пит Лау дал интервью ютуберу Льюису Хилстенгеру, во время которого говорил о новом OnePlus Open на фоне демонстрации предыдущего образца устройства с закрытым блоком камер. В частности, на видео можно видеть плотное прозрение и крепкий шарнир – смартфон висит на листе бумаги.

 

Oppo Find Open


Лау упомянул о нескольких стратегиях выхода смартфона на рынок, что объясняет факт наличия двух разных моделей – возможно, для Китая и для мира, или по другим региональным признакам.

 

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Наиболее интригующая информация о том, появится ли условная модель OnePlus Flip – смартфона не будет. Пока, по мнению Лау, пользователи, выбирающие разложенный телефон такого формфактора – не тот тип людей, которые обычно покупают OnePlus.
OnePlus Open будет выпущен в октябре – возможно, это будет 19 число.

 

Источники: Wccftech﻿, GSMArena

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 03.10.2023
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Первая официальная демонстрация OnePlus Open: он и OPPO Find N3 – один и тот же смартфон