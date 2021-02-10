Первое изображение Xiaomi 14 от Digital chat station

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Серьезных изменений не будет, и наверняка это к лучшему

Известный инсайдер Digital chat station немного открыл занавес тайны облика будущей линейки флагманских смартфонов Xiaomi 14. В своем аккаунте Weibo он опубликовал схематическое изображение устройства и кардинальных изменений в дизайне ждать не следует.

Модуль камеры в общем останется в тех же пропорциях, как у предшественника, но отверстия под камеры станут значительно больше, что подтверждает слухи о лучших модулях камер. Также может измениться количество камер с 3 на 4, хотя возможно правое нижнее отверстие это всего лишь вспышка, которая с плоского снова станет круглой.

Хорошей новостью стало то, что дисплей останется плоским и получит очень тонкие рамки вокруг дисплея. Никаких дополнительных технических характеристик инсайдер не раскрыл, но потому что известно это процессор Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятор на 4860 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной на 50 Вт. По камерам ожидается наличие дюймового основного сенсора и перископного модуля.

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Источник: weibo