Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA

Первое изображение Xiaomi 14 от Digital chat station

10.07.2023 65 0

Серьезных изменений не будет, и наверняка это к лучшему

Известный инсайдер Digital chat station немного открыл занавес тайны облика будущей линейки флагманских смартфонов Xiaomi 14. В своем аккаунте Weibo он опубликовал схематическое изображение устройства и кардинальных изменений в дизайне ждать не следует.

 

Первое изображение Xiaomi 14 от Digital chat station – фото 1

 

Модуль камеры в общем останется в тех же пропорциях, как у предшественника, но отверстия под камеры станут значительно больше, что подтверждает слухи о лучших модулях камер. Также может измениться количество камер с 3 на 4, хотя возможно правое нижнее отверстие это всего лишь вспышка, которая с плоского снова станет круглой.

 

Хорошей новостью стало то, что дисплей останется плоским и получит очень тонкие рамки вокруг дисплея. Никаких дополнительных технических характеристик инсайдер не раскрыл, но потому что известно это процессор Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятор на 4860 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной на 50 Вт. По камерам ожидается наличие дюймового основного сенсора и перископного модуля.

 

Читать также: Самый недорогой аналог AirPods - OPPO Enco Air 3 отдают всего за 1 590

 

Источник: weibo

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 10.07.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Первое изображение Xiaomi 14 от Digital chat station