Первые 500 по суперцене 11.11! Дебют Blackview Tab 18, большого и мощного 12” планшета во всем мире от $184

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Планшеты становятся популярны в мобильном офисе и дистанционном обучении. Blackview заметила рост спроса на планшеты с большим экраном для работы, обучения и развлечений. После нескольких месяцев подготовки компания запускает по всему миру свой новейший 12-дюймовый флагманский планшет со сверхбольшим экраном Blackview Tab 18, полностью обновленный, чтобы предоставить пользователям совершенно новый стиль жизни.

Обновление дисплея

Просмотр изображений или текста на Blackview Tab 18 становится еще более приятным благодаря большому 12” экрану 2,4K с полезной площадью 86,6%. Планшет стал еще более комфортным благодаря уменьшенному излучению синего света, подтвержденному сертификатом TÜV SÜD Low Blue. Tab 18 имеет несколько режимов комфорта глаз для разных случаев использования.



Для лучшего просмотра контента Blackview Tab 18 прошел сертификацию Widevine L1, позволяющую погружаться в потоковое содержимое в формате 1080P на таких платформах, как Netflix. На нем можно работать как на компьютере, благодаря отображению в нескольких окнах и разделенному экрану, чтобы быстрее и эффективнее выполнять задания.



Blackview также предлагает дополнительные опции, в частности, магнитную клавиатуру Bluetooth 2-в-1 и магнитное перо S Pen Gen 2, которое проверено на 4096 уровней чувствительности к нажатию для естественного письма.

Повышение производительности

Планшет с большим экраном используется для сложных одновременных задач, игр с интенсивной графикой и потокового медиа. Blackview Tab 18 оснащен мощным восьмиядерным 6-нм процессором MediaTek Helio G99 Soc и до 24 ГБ оперативной памяти (12 ГБ расширения бесплатно), а также 256 ГБ накопитель данных с возможностью расширить объем до 1 ТБ с помощью карты microSD. Производительность дополнительно повышается посредством передовых технологий, таких как Atomized Memory 2.0 и других.

Обновление операционной системы

Созданный для наслаждения впечатлениями от очень большого 12” экрана, Tab 18 работает под управлением Android 13 с обновленной версией DokeOS_P 4.0. Обновленная оболочка предлагает режим ПК 2.0, лучшую функцию разделенного экрана, панель задач, обновленное приложение для ноутбуков и многие другие улучшения эффективности, дизайна, конфиденциальности и производительности.

Улучшенное звучание

Для более увлекательного звучания Tab 18 оснащено четырьмя динамиками Harman Kardon®, симметрично расположенными с двух сторон для пространственного звучания. Планшет имеет несколько режимов реалистичных звуковых эффектов, настроенных с помощью Harman AudioEFX 2.0.

Лучшие фотографии

Blackview Tab 18 оснащен камерами 8 МП и 16 МП, которые делают видеозвонки, конференции и изображения более четкими. Планшет поддерживает Smart Google Lens для сканирования документов, перевода и распознавания объектов. Благодаря алгоритму Blackview ArcSoft® 7.0 качество фотографий улучшено на 15%. Tab 18 получил несколько режимов камеры для разных сценариев.

Высокая автономность

Чтобы поддержать длительное использование в пути, Tab 18 оснащен аккумулятором емкостью 8800 мАч, который обеспечивает до 12 часов ежедневного использования, а также быстрой зарядкой на 33 Вт.

Цена и наличие

Blackview Tab 18 будет доступен в трех цветах: Glacier Blue (голубой), Turquoise Green (светло-зеленый) и Space Gray (темно-серый). Предзаказ начнется 11 ноября, первые 500 планшетов будут стоить $184, последующие – $193.﻿

Blackview Tab 18﻿ всего за $184﻿!