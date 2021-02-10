Первые детали о Xiaomi 14T/Redmi K70 Ultra уже в сети – снова займут нишу субфлагманов?

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БУДУЩИЙ ФЛАГМАН REDMI

По информации инсайдера Digital Chat Station, компания Xiaomi уже работает над смартфоном Redmi K70 Ultra для китайского рынка, который на глобальном рынке появится как Xiaomi 14T.

Согласно утечке, устройство будет оснащено мощным чипсетом MediaTek Dimensity 9300. Также смартфон получит OLED-экран с тонкими рамками со всех сторон, вероятно с разрешением 1.5K или 2K.

Ожидается, что Redmi K70 Ultra станет прямым преемником прошлогодней модели K60 Ultra – и глобальных Xiaomi 13T и 13T Pro – учитывая, что на их пяти уже наступают OnePlus 12 и Realme GT 5 Pro – возможно, выпустят и раньше.

По словам инсайдера, сочетание чипсета Dimensity 9300 и качественного экрана позволит компании снова занять этим смартфоном нишу субфлагманов. Главное, чтобы с камерами не подкачали.

Источник - weibo