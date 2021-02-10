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Первые подробности о Snapdragon 7 Gen 3, побаловали и хватит

17.05.2023 74 0

Дешевых мощных процессоров больше не будет

Недавно анонсированный чип Snapdragon 7+ Gen 2 поразил пользователей своей производительностью и заслуженно всем полюбился. Высокие результаты он показывает по причине того, что по факту архитектура чипа взята из флагманского и очень удачного Snapdragon 8+ Gen 1.

 

Первые подробности о Snapdragon 7 Gen 3, побаловали и хватит – фото 1

 

Qualcomm очень хотела показать достойного конкурента 8000 серии от Mediatek и отстоять свои позиции в субфлагманском сегменте. Только такая стратегия сыграла злую шутку с компанией. Она вынуждена продавать дорогой в изготовлении чип по относительно низкой цене.

 

И как назло смартфоны с этим чипом стали настоящими бестселлерами. Компания стала заложником ситуации и теперь у нее есть два пути: первый это выпускать преемника еще лучше и от того не менее дорогостоящим по себестоимости, а второй это пойти на ухудшение производительности навредив своей репутации.

 

Первые подробности о Snapdragon 7 Gen 3, побаловали и хватит – фото 2

 

Похоже компания выбрала второй путь и согласно информации от известного инсайдера Digital Chat Station будущий Snapdragon 7 Gen 3, предварительно известный под названием SM7550, будет слабее предшественника и вновь будет показывать уровень схожий с тем, который демонстрировал 7 Gen 1 относительно флагманской 8 серии.

 

Это немного грустно, но, к сожалению, так работает рынок. Давать слишком хорошие продукты недорого для компаний слишком невыгодно.

 

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Источник: weibo

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 17.05.2023
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Первые подробности о Snapdragon 7 Gen 3, побаловали и хватит