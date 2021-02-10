Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Первый глобальный запуск серии Redmi Note 13 Pro+, Note 13 Pro, Note 13: цены могут огорчить!

Первый глобальный запуск серии Redmi Note 13 Pro+, Note 13 Pro, Note 13: цены могут огорчить!

04.01.2024 142 0

Цены неприятно удивляют

Уже прошло достаточно много времени от презентации смартфонов серии Redmi Note 13 и ждать пришлось достаточно много, пока компания сможет выпустить устройства на другие рынки, кроме китайского. И вот, наконец, это произошло: Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13 Pro+ дебютировали в Индии. Все они поставляются с HyperOS прямо из коробки.

Если вы хотите приобрести смартфоны официально, напомним, глобальный запуск, в том числе в Европе, состоится 15 января. А пока посмотрим спецификации и цены, которые предлагает компания Xiaomi в Индии.

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13 Pro+ – самый мощный из всех трех, оснащен камерой на 200 Мп, зарядным устройством мощностью 120 Вт для аккумулятора на 5000 мАч и защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Он будет продаваться в белом, черном и ярком фиолетовом цвете.

redmi

Цены на Redmi Note 13 Pro+ таковы:

  • 8GB + 256GB – ₹31,999 (~$385)
  • 12GB + 256GB – ₹33,999 (~$410)
  • 12GB + 512GB – ₹35,999 (~$430)

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro также имеет 200-мегапиксельную камеру, но его главной особенностью является чипсет Snapdragon 7s Gen 2. Среди прочих характеристик – экран 120 Гц с защитным стеклом Gorilla Glass Victus, а также быстрая зарядка мощностью 67 Вт. Телефон будет доступен в трех цветах: черном, белом и фиолетовом.

redmi

Цены на Redmi Note 13 Pro таковы:

  • 8GB + 128GB – ₹25,999 (~$310)
  • 8GB + 256GB – ₹27,999 (~$335)
  • ﻿12 GB + 256GB – ₹29,999 (~$360)

﻿

Redmi Note 13

Redmi Note 13 является самым тонким телефоном из линейки Note – всего 7,6 мм. Телефон получил чипсет Mediatek Dimensity 6080 и защиту IP54, а также изысканный цвет Prism Gold, недостающий более мощным братьям и сестрам.

redmi

Цены на Redmi Note 13 Pro таковы:

  • 6GB + 128GB – ₹17,999 (~$215)
  • 8GB + 256GB – ₹19,999 (~$240)
  • 12GB + 256GB – ₹21,999 (~$265)

Цены действительно удивляют, устройства имеют значительно более высокую стоимость, чем предлагаемые в Китае и это может стать причиной рассмотреть более доступные варианты смартфонов. В целом, ценовая политика компании Xiaomi несколько изменилась, ведь последние два года идет стремительное поднятие цен на глобальные версии смартфонов.

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 04.01.2024
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Первый глобальный запуск серии Redmi Note 13 Pro+, Note 13 Pro, Note 13: цены могут огорчить!