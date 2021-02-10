Первый глобальный запуск серии Redmi Note 13 Pro+, Note 13 Pro, Note 13: цены могут огорчить!

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Цены неприятно удивляют

Уже прошло достаточно много времени от презентации смартфонов серии Redmi Note 13 и ждать пришлось достаточно много, пока компания сможет выпустить устройства на другие рынки, кроме китайского. И вот, наконец, это произошло: Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13 Pro+ дебютировали в Индии. Все они поставляются с HyperOS прямо из коробки.

Если вы хотите приобрести смартфоны официально, напомним, глобальный запуск, в том числе в Европе, состоится 15 января. А пока посмотрим спецификации и цены, которые предлагает компания Xiaomi в Индии.

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13 Pro+ – самый мощный из всех трех, оснащен камерой на 200 Мп, зарядным устройством мощностью 120 Вт для аккумулятора на 5000 мАч и защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Он будет продаваться в белом, черном и ярком фиолетовом цвете.

Цены на Redmi Note 13 Pro+ таковы:

8GB + 256GB – ₹31,999 (~$385)

12GB + 256GB – ₹33,999 (~$410)

12GB + 512GB – ₹35,999 (~$430)

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro также имеет 200-мегапиксельную камеру, но его главной особенностью является чипсет Snapdragon 7s Gen 2. Среди прочих характеристик – экран 120 Гц с защитным стеклом Gorilla Glass Victus, а также быстрая зарядка мощностью 67 Вт. Телефон будет доступен в трех цветах: черном, белом и фиолетовом.

Цены на Redmi Note 13 Pro таковы:

8GB + 128GB – ₹25,999 (~$310)

8GB + 256GB – ₹27,999 (~$335)

﻿12 GB + 256GB – ₹29,999 (~$360)

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Redmi Note 13

Redmi Note 13 является самым тонким телефоном из линейки Note – всего 7,6 мм. Телефон получил чипсет Mediatek Dimensity 6080 и защиту IP54, а также изысканный цвет Prism Gold, недостающий более мощным братьям и сестрам.

Цены на Redmi Note 13 Pro таковы:

6GB + 128GB – ₹17,999 (~$215)

8GB + 256GB – ₹19,999 (~$240)

12GB + 256GB – ₹21,999 (~$265)

Цены действительно удивляют, устройства имеют значительно более высокую стоимость, чем предлагаемые в Китае и это может стать причиной рассмотреть более доступные варианты смартфонов. В целом, ценовая политика компании Xiaomi несколько изменилась, ведь последние два года идет стремительное поднятие цен на глобальные версии смартфонов.