Первый Pixel Feature Drop 2024: какие новые фишки получат смартфоны Pixel в этом месяце

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ОБНОВЛЕНИЕ ОТ GOOGLE

Компания Google представила первое обновление функций Pixel Feature Drop в 2024 году, которое принесет целый ряд полезных новинок для смартфонов линейки Pixel.

Одной из главных фишек станет возможность измерять температуру тела с помощью сенсора в Pixel 8 Pro. Ранее эта функция была недоступна из-за отсутствия сертификации. Также результаты измерений можно сохранять в приложении Fitbit.





Еще одна неплохая фишка – Pixel 8 и 8 Pro получат функцию Magic Compose в приложении Messages для генерации сообщений в разных стилях с помощью ИИ.

Ну и конечно же – Circle to Search, которую Google разработала совместно с Samsung, которая была представлена в Galaxy S24. Она позволяет искать информацию в Интернете, обводя объекты на экране.

Старшие Pixel тоже подтянутся обновлениями: Photomoji в Messages, Quick Share для обмена файлами и Audio Switch для автоматического переключения Pixel Buds Pro между устройствами.

Источник - android authority