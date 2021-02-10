Первый тизер POCO M6 Pro 5G: крутой новый чип и яркая внешность

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Бюджетный смартфон с неплохой производительностью и 5G

Недавно Poco M6 Pro 5G, ожидаемый бюджетный смартфон от Poco, пересек очередной этап на пути к запуску, заручившись сертификацией BIS (Bureau of Indian Standards). Это подтверждение готовности смартфона к выходу на рынок Индии.

С учетом приближающегося дня запуска, в сети появились первый тизер, который должен разжечь интерес поклонников бренда.

Дизайн будет двухцветным в фирменном стиле бренда. Никаких конкретных характеристик этот тизер не раскрыл, но слухи свидетельствуют, что Poco M6 Pro 5G может оказаться ребрендинговым вариантом другого смартфона Redmi Note 12R, уже доступным на рынке Китая.

Если эта теория подтвердится, смартфон будет иметь следующие характеристики: 6,79-дюймовый IPS дисплей FHD+ с частотой обновления 90 Гц. Сердцем смартфона станет процессор Snapdragon 4 Gen 2, дополненный до 8 ГБ оперативной памяти. Основная камера на 50 Мп в сочетании с 2 Мп затычкой.

Redmi Note 12R

Аккумулятор будет на 5000 мАч с очень скромной на сегодняшний день мощностью зарядки в 18 Вт. В итоге мы получим бюджетное устройство с хорошей автономностью и очень шустрым интерфейсом благодаря хорошему современному процессору.

Конечно, его актуальность будет полностью зависеть от цены, потому что в этом сегменте каждый доллар стоимости играет очень важную роль. Поэтому будем ждать официальный анонс и уже тогда делать окончательные выводы.

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Источник: twitter