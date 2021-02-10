Перспективные iPhone в 2024 году: лучшее, что можно взять сейчас и на будущее!

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Действительно трудный выбор...

Когда мы говорим технику Apple, многие надеются купить смартфон на годы. Несмотря на долгосрочную поддержку обновлений, к покупке смартфона Apple нужно подходить с умом, ведь хочется получить актуальный девайс с современным дизайном.

Несмотря на большой выбор от iPhone 13 и iPhone SE 2022 до iPhone 15 Pro Max, не стоит бежать в магазин и покупать первый, который попадется на глаза. Сегодня мы расскажем, какой смартфон лучше всего приобрести в 2024 году так, чтобы не пожалеть.

Главными критериями, как всегда, были: цена, актуальность и возможности.

Apple iPhone 15 Pro/Pro Max

Смартфон, желающий едва ли не каждый ценил технику Apple, он имеет много преимуществ наряду с другими смартфонами – iPhone 15 Pro. Здесь и одна из лучших камер и отличными возможностями видеосъемки, и топовый процессор, способный запускать лучшие игры и аналогов которому на этот момент просто нет.

Также новинка предлагает пользователям корпус из нового материала – титана. Смартфон выделяется немного скошенными гранями, тонкими рамками вокруг дисплея, новой настраиваемой кнопкой вместо переключателя режимов звука портом USB-С для зарядки и передачи данных, чипом Apple A17 Pro с поддержкой Ray Tracing.

iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получили новейший процессор A17 Pro с шестью графическими ядрами и поддержкой технологии рейтрейсинга, позволяющий смартфонам запускать даже самые современные видеоигры с консольным качеством графики. Некоторые уже успели поиграть в Resident Evil Village.

В целом обе модели достойны внимания, но у них есть отличие – Apple в 2023 году наделила только Max-версию новой камерой с пятикратным оптическим зумом, оставив в 15 Pro лишь трехкратный из предыдущих моделей.

Самый мощный iPhone за всю историю iPhone 15 Pro Оценки Камеры: 9/10 Игровая производительность: 10/10 Экран: 10/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 8/10 ﻿ Плюсы + Великолепный экран (пиковая яркость 2000 н и т) + Очень производительный процессор A17 Pro﻿, который тянет ААА игры + Разъем USB Type-C + Одни из лучших камер + Премиальные материалы корпуса: титан и стекло + Прекрасная эргономика: закругленные грани, приятные материалы, тонкие рамки вокруг дисплея.

﻿﻿﻿﻿﻿ Минусы - средняя скорость зарядки - Очень высокая цена iPhone 15 Pro 256 GB від 46 929 грн iPhone 15 Pro 512 GB від 55 689 грн iPhone 15 Pro 1 TB від 57 999 грн iPhone 15 Pro Max 256 GB від 51 999 грн iPhone 15 Pro Max 512 GB від 51 475 грн iPhone 15 Pro Max 1 TB від 67 299 грн

iPhone 15/Plus

Хотя многие могут подумать, зачем покупать новейший смартфон, если есть предыдущая модель. Но на самом деле iPhone 15 – это настоящая инвестиция. Здесь стоит лишь упомянуть порт USB Type-C, которого не было у предшественника, он позволяет заряжать смартфон от любого кабеля, передавать данные на ПК и т.д.

Apple также смогла добавить фишку прошлого поколения – Dynamic Island вместо стандартной «челки». От iPhone 14 Pro перекатывался и процессор A16 Bionic и основная камера на 48 Мп. Этот вариант прекрасно подходит тем, кто выбирает между предыдущим iPhone 14 Pro и iPhone 15.

Также iPhone 15 и iPhone 15 Plus получили более скошенные грани, из-за чего лучше лежат в году, а также матовое стекло на задней крышке.

Из минусов здесь разве отсутствие поддержки 120 Гц частоты обновления дисплея, этим наделены только Pro и Pro Max модели смартфонов от Apple.

Трудно также не отметить, что обычные версии iPhone гораздо меньше теряют на вторичном рынке, чего не скажешь о старших моделях, а значит и вы меньше потеряете при продаже этого смартфона в будущем.

Оптимальный флагман на несколько лет вперед iPhone 15 Оценки Камеры: 9/10 Игровая производительность: 9/10 Экран: 8/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 8/10 ﻿ Плюсы + Качественный и яркий экран с вырезом Dynamic Island как в iPhone 14 Pro + Мощный процессор А16 + Разъем USB Type-C

+ Камера на 48 Мп + Приятный корпус: скругленные грани, матовое стекло сзади ﻿﻿﻿ Минусы - средняя скорость зарядки ﻿- Отсутствие 120 Гц ﻿﻿﻿- Самый дорогой из обычной линейки

iPhone 15 128 GB від 34 399 грн iPhone 15 256 GB від 34 599 грн iPhone 15 512 GB від 41 999 грн iPhone 15 Plus 128 GB від 34 360 грн iPhone 15 Plus 256 GB від 38 095 грн iPhone 15 Plus 256 GB від 42 499 грн

iPhone 13

Для тех, кто ищет оптимальный вариант, чтобы и сэкономить деньги, и получить актуальный девайс, отличным выбором будет iPhone 13. Он имеет узнаваемый дизайн, знакомые габариты, вместительный аккумулятор, отличную производительность. Здесь все как у современных флагманов: стереозвук, влагозащита IP68, беспроводная зарядка, актуальный процессор.

Камера также отличная, модуль составляют два сенсора по 12 Мп: широкоугольный и основной.

И в целом это один из лучших вариантов, если вы не хотите покупать новую модель, а просто хотите надежного друга на несколько лет вперед.

Лучший выбор среди Apple за небольшие деньги iPhone 13 ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Оценки Камеры: 9/10 Производительность: 9/10 Экран: 9/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 7/10 Плюсы + Один из лучших процессоров на рынке Apple A15 Bionic + Одни из лучших камер + Защита от воды и пыли по стандарту IP68 + Распознавание лица Face ID Минусы - Медленная зарядка - Всего 4 ГБ оперативной памяти 4/128 GB від 22 881 грн. 4/256 GB від 27 499 грн. 4/512 GB від 30 842 грн.

iPhone 14/Plus

Что касается iPhone 14, это также достаточно хороший вариант, если вам не жалко переплатить и также здесь уже есть версия Plus, кто не хочет переплачивать за iPhone 15 Plus.

Он почти не имеет отличий по сравнению с iPhone 13. У iPhone 14 более продвинутая камера, +1 ядро в видеоускорителе и +2 ГБ оперативной памяти. А еще модель поддерживает спутниковую связь и функцию распознавания аварий. Для кого-то этого недостаточно, чтобы переплачивать. А для кого-то – повод заказать iPhone 14.