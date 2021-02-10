Перспективные iPhone в 2024 году: лучшее, что можно взять сейчас и на будущее!
Действительно трудный выбор...
Когда мы говорим технику Apple, многие надеются купить смартфон на годы. Несмотря на долгосрочную поддержку обновлений, к покупке смартфона Apple нужно подходить с умом, ведь хочется получить актуальный девайс с современным дизайном.
Несмотря на большой выбор от iPhone 13 и iPhone SE 2022 до iPhone 15 Pro Max, не стоит бежать в магазин и покупать первый, который попадется на глаза. Сегодня мы расскажем, какой смартфон лучше всего приобрести в 2024 году так, чтобы не пожалеть.
Главными критериями, как всегда, были: цена, актуальность и возможности.
Apple iPhone 15 Pro/Pro Max
Смартфон, желающий едва ли не каждый ценил технику Apple, он имеет много преимуществ наряду с другими смартфонами – iPhone 15 Pro. Здесь и одна из лучших камер и отличными возможностями видеосъемки, и топовый процессор, способный запускать лучшие игры и аналогов которому на этот момент просто нет.
Также новинка предлагает пользователям корпус из нового материала – титана. Смартфон выделяется немного скошенными гранями, тонкими рамками вокруг дисплея, новой настраиваемой кнопкой вместо переключателя режимов звука портом USB-С для зарядки и передачи данных, чипом Apple A17 Pro с поддержкой Ray Tracing.
iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получили новейший процессор A17 Pro с шестью графическими ядрами и поддержкой технологии рейтрейсинга, позволяющий смартфонам запускать даже самые современные видеоигры с консольным качеством графики. Некоторые уже успели поиграть в Resident Evil Village.
В целом обе модели достойны внимания, но у них есть отличие – Apple в 2023 году наделила только Max-версию новой камерой с пятикратным оптическим зумом, оставив в 15 Pro лишь трехкратный из предыдущих моделей.
Оценки Камеры: 9/10 Игровая производительность: 10/10 Экран: 10/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 8/10 Плюсы + Великолепный экран (пиковая яркость 2000 н и т) + Очень производительный процессор A17 Pro, который тянет ААА игры + Разъем USB Type-C + Одни из лучших камер + Премиальные материалы корпуса: титан и стекло + Прекрасная эргономика: закругленные грани, приятные материалы, тонкие рамки вокруг дисплея. Минусы - средняя скорость зарядки - Очень высокая цена
Оценки
Камеры: 9/10
Игровая производительность: 10/10
Экран: 10/10
Автономность: 9/10
Скорость зарядки: 8/10
Плюсы
+ Великолепный экран (пиковая яркость 2000 н и т)
+ Очень производительный процессор A17 Pro, который тянет ААА игры
+ Разъем USB Type-C
+ Одни из лучших камер
+ Премиальные материалы корпуса: титан и стекло
+ Прекрасная эргономика: закругленные грани, приятные материалы, тонкие рамки вокруг дисплея.
Минусы
- средняя скорость зарядки
- Очень высокая цена
iPhone 15/Plus
Хотя многие могут подумать, зачем покупать новейший смартфон, если есть предыдущая модель. Но на самом деле iPhone 15 – это настоящая инвестиция. Здесь стоит лишь упомянуть порт USB Type-C, которого не было у предшественника, он позволяет заряжать смартфон от любого кабеля, передавать данные на ПК и т.д.
Apple также смогла добавить фишку прошлого поколения – Dynamic Island вместо стандартной «челки». От iPhone 14 Pro перекатывался и процессор A16 Bionic и основная камера на 48 Мп. Этот вариант прекрасно подходит тем, кто выбирает между предыдущим iPhone 14 Pro и iPhone 15.
Также iPhone 15 и iPhone 15 Plus получили более скошенные грани, из-за чего лучше лежат в году, а также матовое стекло на задней крышке.
Из минусов здесь разве отсутствие поддержки 120 Гц частоты обновления дисплея, этим наделены только Pro и Pro Max модели смартфонов от Apple.
Трудно также не отметить, что обычные версии iPhone гораздо меньше теряют на вторичном рынке, чего не скажешь о старших моделях, а значит и вы меньше потеряете при продаже этого смартфона в будущем.
Оценки Камеры: 9/10 Игровая производительность: 9/10 Экран: 8/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 8/10 Плюсы + Качественный и яркий экран с вырезом Dynamic Island как в iPhone 14 Pro + Мощный процессор А16 + Разъем USB Type-C + Камера на 48 Мп + Приятный корпус: скругленные грани, матовое стекло сзади Минусы - средняя скорость зарядки - Отсутствие 120 Гц - Самый дорогой из обычной линейки
Оценки
Камеры: 9/10
Игровая производительность: 9/10
Экран: 8/10
Автономность: 8/10
Скорость зарядки: 8/10
Плюсы
+ Качественный и яркий экран с вырезом Dynamic Island как в iPhone 14 Pro
+ Мощный процессор А16
+ Разъем USB Type-C
+ Камера на 48 Мп
+ Приятный корпус: скругленные грани, матовое стекло сзади
Минусы
- средняя скорость зарядки
- Отсутствие 120 Гц
- Самый дорогой из обычной линейки
iPhone 13
Для тех, кто ищет оптимальный вариант, чтобы и сэкономить деньги, и получить актуальный девайс, отличным выбором будет iPhone 13. Он имеет узнаваемый дизайн, знакомые габариты, вместительный аккумулятор, отличную производительность. Здесь все как у современных флагманов: стереозвук, влагозащита IP68, беспроводная зарядка, актуальный процессор.
Камера также отличная, модуль составляют два сенсора по 12 Мп: широкоугольный и основной.
И в целом это один из лучших вариантов, если вы не хотите покупать новую модель, а просто хотите надежного друга на несколько лет вперед.
Оценки Камеры: 9/10 Производительность: 9/10 Экран: 9/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 7/10 Плюсы + Один из лучших процессоров на рынке Apple A15 Bionic + Одни из лучших камер + Защита от воды и пыли по стандарту IP68 + Распознавание лица Face ID Минусы - Медленная зарядка - Всего 4 ГБ оперативной памяти
Оценки
Камеры: 9/10
Производительность: 9/10
Экран: 9/10
Автономность: 9/10
Скорость зарядки: 7/10
Плюсы
+ Один из лучших процессоров на рынке Apple A15 Bionic
+ Одни из лучших камер
+ Защита от воды и пыли по стандарту IP68
+ Распознавание лица Face ID
Минусы
- Медленная зарядка
- Всего 4 ГБ оперативной памяти
iPhone 14/Plus
Что касается iPhone 14, это также достаточно хороший вариант, если вам не жалко переплатить и также здесь уже есть версия Plus, кто не хочет переплачивать за iPhone 15 Plus.
Он почти не имеет отличий по сравнению с iPhone 13. У iPhone 14 более продвинутая камера, +1 ядро в видеоускорителе и +2 ГБ оперативной памяти. А еще модель поддерживает спутниковую связь и функцию распознавания аварий. Для кого-то этого недостаточно, чтобы переплачивать. А для кого-то – повод заказать iPhone 14.
Оценки Камеры: 9/10 Игровая производительность: 9/10 Экран: 10/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 8/10 Плюсы + Мощный процессор Apple A15 Bionic + Хорошие камеры + Узнаваемый дизайн + Еще не менее 5 лет поддержки от производителя Минусы - высокая цена - Порт Lightning -Большие рамки вокруг дисплея - Отсутствие инноваций по сравнению с iPhone 13
Оценки
Камеры: 9/10
Игровая производительность: 9/10
Экран: 10/10
Автономность: 9/10
Скорость зарядки: 8/10
Плюсы
+ Мощный процессор Apple A15 Bionic
+ Хорошие камеры
+ Узнаваемый дизайн
+ Еще не менее 5 лет поддержки от производителя
Минусы
- высокая цена
- Порт Lightning
-Большие рамки вокруг дисплея
- Отсутствие инноваций по сравнению с iPhone 13