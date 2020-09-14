Первое обновление для Xiaomi Mi 10 Ultra улучшит работу и без того крутой камеры

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Для убер-флагмана Xiaomi Mi 10 Ultra разработчики MIUI уже подготовили первую обнову.

В прошлом месяце Xiaomi провела крупное мероприятие, посвященное десятилетию компании, и в рамках этого события была представлена улучшенная версия нынешнего флагмана – Xiaomi Mi 10 Ultra. Главный акцент в этой модели ставился на работе камеры, благодаря чему смартфон занял первое место в рейтинге DxOMark. Судя по всему, Xiaomi все еще оптимизирует камеру – в первом обновлении прошивки главным улучшением стоит именно она.

Стабильная сборка MIUI 12 отправляется пользователям под номером MIUI V12.0.10.0 QJJCNXM. Помимо улучшенного программного обеспечения камеры, обновление также включает обновление пользовательского интерфейса системы. Вот полный список изменений устройства.

Система

Оптимизированная статистика использования батареи

Оптимизированный контроль температуры зарядки.

Оптимизация проблемы разряда в условиях высоких температур.

Оптимизация проблемы активации батареи, вызванной длительным неиспользованием смартфона.

Оптимизация динамической компенсации изображения с помощью инструментов видео

Камера

Новый режим плавного масштабирования видео, улучшение записи видео

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Команда MIUI сообщила, что обновление камеры обновляет алгоритм камеры до алгоритма модели, отправленной в DXOMark для тестирования. То есть, рассуждая логически, Xiaomi просто решила открыть пользователям доступ к тому ПО, который используют профессионалы для определения окончательного вердикта. Что ж, посмотрим первых отзывов о прошивке и узнаем, действительно в записи видео нас ждет значительное улучшение.

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Источник: Gizchina



https://andro-news.com/news/samsung-nachal-otpravku-obnovleniya-one-ui-2.5-dlya-plansheta-ga.html Samsung начал отправку обновления One UI 2.5 для планшета Galaxy Tab S6(в Адм. панель)