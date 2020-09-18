Первые баги: iOS 14 сбрасывает приложения по умолчанию после перезагрузки

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Новая прошивка от Apple iOS 14 не может удержать выбранные пользователями приложения по умолчанию и сбрасывает выбор пользователя до «родных» приложений.

Только вчера мы с придыханием рассказывали о новой прошивке для iPhone от Купертиновцев, выделяя новые фичи, и вот уже сегодня мы получили сообщения о первом крупном баге.

Одним из самых интересных нововведений стала возможность изменить приложения по умолчанию, а именно приложения браузера и почтовый клиент. Судя по отзывам пользователям, этот важный момент не хочет работать на новой прошивке.

Проблема заключается в том, что всякий раз, когда пользователь меняют браузер по умолчанию на, например, Google Chrome, он работает, как и нужно, то есть при нажатии любой ссылки в приложении или браузере откроется именно Chrome. Но если перезагрузить телефон, iOS 14 изменит настройки по умолчанию на Safari от Apple.

Этот баг является напоминанием о том, что компания весьма незаслуженно ассоциируется со стабильностью и скрупулезному подходу к мелочам. Ведь новая прошивка от Apple публично тестировалась еще с лета, а такую ошибку вряд ли можно было бы пропустить при нормальном использовании смартфона.

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Теперь многие издания активно рекомендуют сделать резервную копию смартфона перед любым обновлением iOS.

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Источник: 9toMac



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