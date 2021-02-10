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Первые детали о флагмане Redmi K50 Ultra

30.05.2022 402 0

Подробностями поделился авторитетный инсайдер

В модельном ряду Xiaomi имеется серия Redmi K50, которая насчитывает три модели, отличающиеся аппаратными платформами. Компания решила и дальше развивать линейку, в планах выпустить еще минимум три устройства. Это будут Redmi K50S, Redmi K50S Pro и Redmi K50 Ultra. Информацию о выходе последнего мы услышали сегодня впервые.

 

Первые детали о флагмане Redmi K50 Ultra – фото 1

 

Поделился ею известный сетевой информатор Digital Chat Station, который утверждает, что Redmi K50 Ultra дебютирует во второй половине года. По его данным, смартфон получит прямой дисплей разрешением 2К с повышенной герцовкой и чипсет Snapdragon 8+ Gen 1. Заряжать новинку можно будет по проводу на мощности 120 Вт.

 

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Судя по всему, главным отличием и преимуществом Redmi K50 Ultra от прочих моделей серии станет наличие новой платформы от Qualcomm. Напомним, что это усовершенствованная версия Snapdragon 8 Gen 1, которая производится силами TSMC с применением норм 4-нанометровой технологии. Новый чип предлагает улучшение по части энергоэффективности на 30% и повышение производительности на 10%.

 

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Источник: mydrivers

Redmi K50 Ultra
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 30.05.2022

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Первые детали о флагмане Redmi K50 Ultra