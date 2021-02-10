Первые детали о флагмане Redmi K50 Ultra

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Подробностями поделился авторитетный инсайдер

В модельном ряду Xiaomi имеется серия Redmi K50, которая насчитывает три модели, отличающиеся аппаратными платформами. Компания решила и дальше развивать линейку, в планах выпустить еще минимум три устройства. Это будут Redmi K50S, Redmi K50S Pro и Redmi K50 Ultra. Информацию о выходе последнего мы услышали сегодня впервые.

Поделился ею известный сетевой информатор Digital Chat Station, который утверждает, что Redmi K50 Ultra дебютирует во второй половине года. По его данным, смартфон получит прямой дисплей разрешением 2К с повышенной герцовкой и чипсет Snapdragon 8+ Gen 1. Заряжать новинку можно будет по проводу на мощности 120 Вт.

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Судя по всему, главным отличием и преимуществом Redmi K50 Ultra от прочих моделей серии станет наличие новой платформы от Qualcomm. Напомним, что это усовершенствованная версия Snapdragon 8 Gen 1, которая производится силами TSMC с применением норм 4-нанометровой технологии. Новый чип предлагает улучшение по части энергоэффективности на 30% и повышение производительности на 10%.

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Источник: mydrivers